大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路は4日（水）、3月7日（土）と8日（日）にヴィクトリーナ・ウインク体育館で開催されるSVリーグ女子第18節の岡山シーガルズ戦で、『RINA♡DAY』を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

『RINA♡DAY』では、姫路を応援する女性ファンのためのスペシャル企画やイベントを2日間で実施。女性ファン限定の来場記念品プレゼントや、姫路の選手やマスコットキャラクター「リーナちゃん」と同じ名前の女性ファンへのスペシャルプレゼントを行うとしている。

また、7日のGAME1ではOG選手によるスペシャルトークショーを試合開始前に開催。トークテーマは「女性のセカンドキャリア」となっている。

さらに、今節限定の女性限定シート『RINA SEAT』も販売されることが決定。シート特典のプレゼントも用意されている。本チケットは2月10日（火）18:00よりSVリーグの公式チケット販売サイト『チケットV』で販売開始予定だ。

そのほか、さまざまなスペシャル企画を予定しており、詳細については随時発表するとのこと。イベント目白押しのこの機会、女性ファンはお見逃しなく。