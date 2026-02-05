ヒップホップグループ「梅田サイファー」の公式サイトが5日に更新され、ラッパーのKZが半月板損傷のケガを負ったため、当面の間パフォーマンスを控え、治療に専念すると発表した。KZは現在開催中の全国ツアーについても、しばらくの間は出演を見送る。

同サイトで「KZにつきまして、2月3日（月）に事故により階段から転倒し、病院にて検査を受けました。その結果、医師より「半月板の損傷」との診断を受け、数か月にわたる治療が必要であるとの判断に至りました」と発表。

今後について「医師との相談の結果、2月6日（土）以降の公演につきましては、十分なパフォーマンスを行うことが難しいと判断し、梅田サイファーにおけるKZの活動につきましては、当面の間パフォーマンスを控え、治療に専念することといたしました」と伝えた。

また、現在開催中の全国ツアーについても「本人にとっても大変悔しく、苦渋の決断ではございますが、メンバーおよびスタッフで協議を行った結果、しばらくの間KZの出演を見送り、他の出演メンバーにて実施させていただくこととなりました」と発表した。

そして「今後は医師と相談のうえ、1日でも早く万全の状態で復帰できるよう治療に専念してまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますとともに、温かく見守っていただけましたら幸いです。今後とも梅田サイファーへの変わらぬご声援を、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。