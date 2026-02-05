¡Ú Äé¿¿°ì ¡Û¡ÖºÇ¶á¤ä¤Ã¤ÈIC¥«¡¼¥É¤Ç¥Ô¥Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×´ÔÎñÄ¶¤¨¤ÆàÄ¹À¸¤¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤á
ÇÐÍ¥¤ÎÄé¿¿°ì¤µ¤ó¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢TAKANAWA GATE CITY Gateway Park¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖTAKANAWA LIGHT JOURNEY¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Äé¿¿°ì ¡Û¡ÖºÇ¶á¤ä¤Ã¤ÈIC¥«¡¼¥É¤Ç¥Ô¥Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×´ÔÎñÄ¶¤¨¤ÆàÄ¹À¸¤¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤á
ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à´Ñ¸÷¤Î³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¡¢ÃÏ°è¤äÌ±´Ö»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è¤ÎÆø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±ØÁ°¤Ë¤Æ2·î5Æü¡Á11Æü(¿å¡¦½Ë)¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Ë×Æþ¡¦ÂÎ¸³·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
³¹¤ò¼þÍ·¤¹¤ë¼«Æ°Áö¹Ô¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Öiino(¥¤¡¼¥Î)¡×¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿2¿Í¡£Äé¤µ¤ó¤Ïà¤â¤Ã¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¿´ÃÏ¤¤¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë½ÐÍè¤Æ¤¤¤Æ½À¤é¤«¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¸ì¤ê¡¢áÄ¿¿¤µ¤ó¤âàËÜÅö¤Ë¾è¤ë¤È²¹¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤¹¤ê¤ÎÉôÊ¬¤â¥¹¥Ù¥¹¥Ù¤·¤Æ¤¤¤Æ¤º¤Ã¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤È¡¢²»³Ú¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤íÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤Î»ö¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È¾Ð´é¤Ç°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤Ë°ÊÁ°¡¢°ì¿Í¤ÇÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦áÄ¿¿¤µ¤ó¤ÏàËÜÅö¤Ë¹¤¯¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅ¹¤¬¤¢¤ê¡¢°ì¿Í¤Ç¾¯¤·°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¤¤È¤¤â¡¢³°¤ËÄ¯¤á¤ÎÎÉ¤¤¿´ÃÏ¤è¤¤ÁÇÅ¨¤ÊµÙ·Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤Ç¤¹á¤È¸ì¤ê¡¢¤Þ¤ÀÌ¤ÂÎ¸³¤È¤¤¤¦Äé¤µ¤ó¤Ëà1Æü¤¸¤ãÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2¡Á3Æü¤°¤é¤¤Ï¢Â³¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤á¤È¤ª¤¹¤¹¤á¡£Äé¤µ¤ó¤Ïà¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÍè¤Þ¤¹¡ªá¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë³¹¡¦¹âÎØ¡×¤Ë³Ý¤±¡Öº£Ç¯¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÌä¤ï¤ì¤¿Äé¤µ¤ó¤Ïà¼«Ê¬¼«¿È¤â¡¢¤â¤¦¼Â¤Ï60ºÐ²á¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤Ë¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¼«Ê¬¤âÊÑ²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¥³¥á¥ó¥È¡£áÄ¿¿¤µ¤ó¤Ïà¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡£²Æì½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤À·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£Ç¯²Æ¤Ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¹âÎØ¤Î²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢Äé¤µ¤ó¤Ïà¹¾¸Í»þÂå¤Î¤¢¤Î³èµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÅ´Æ»¤¬¿·¶¶¡Ý²£ÉÍ´Ö¤Î³¤¤Î¾å¤òÁö¤ê¡Ä¤½¤Îº¢¤Îµ»½Ñ¤â¤¹¤´¤¤¤±¤É¡¢º£¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â½ÐÍè¤ë¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦60ºÐ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¸Å¤¤¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ä¤Ã¤ÈIC¥«¡¼¥É¤Ç¥Ô¥Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï´éÇ§¾Ú¤Ç¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ë²¿¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤ÆÄ¹À¸¤¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û