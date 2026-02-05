『news every.』では、衆議院選挙の投票先を考えるきっかけになるような情報を、連日お伝えしています。5日は「日本の安全保障政策」について、日本テレビ政治部・防衛省担当の細川恵里記者が解説します。

■「防衛力強化」積極的、中立、反対の党は

各党の安保についての考え方を「防衛力強化」と「非核三原則」の2つに分けて見ていきます。

まず、防衛力強化について積極的な立場なのが、6つの政党です。

自民・維新の与党はいずれも、防衛力の強化に向け、安全保障に関する安保3文書を年内に改定することを明記した上で、自民は「新たな時代に対応した防衛体制の構築」と記載しています。

維新は、保有する防衛力を「自衛のため必要最小限」とする「専守防衛」の定義について「解釈の見直しに取り組む」と踏み込みました。

また、中道は、「専守防衛の範囲内での抑止力・対処力の強化」と記載しています。

国民は「『抑止力』の強化と『反撃力』の保持」と記載しています。

参政党は 「先手防衛し」これは先制攻撃肯定ではなく先回りして備えるという意味で、「相手国の軍事行動を抑止する必要」と記載しています。

日本保守党の百田代表は「抑止力が大事」と主張しています。

続いて、中立的な立場は、ゆうこくとみらいです。

ゆうこくは「現実的で抑制的な安全保障政策」を掲げ、「防衛費はGDP比2％程度に抑える」との考えで、みらいは「防衛力は安全保障環境の変化に合わせて適切に変動させる」としています。

一方で反対の立場なのが共産、れいわ、社民の3党です。いずれも防衛費増額反対を明記した上で、共産は「日本列島の『ミサイル列島化』に反対」、れいわは「戦争ビジネスには加担しない」、社民は「沖縄と日本を再び戦場にさせない」と訴えています。

■「核」へのスタンスは

日本は、核兵器を「持たず、作らず、持ち込ませず」という非核三原則を掲げていて、核兵器を含むアメリカの戦力で守ってもらうことで、他国に日本への攻撃を思いとどまらせる「核抑止」を政策として進めてきました。

ただ、トランプ大統領がアメリカファーストを掲げるなか、今後も現状の「核抑止」を頼りにできるのか、懸念の声もあります。そのようななか、核政策をどうするか、非核三原則に対するスタンスをまとめます。

公約で、非核三原則を堅持する方向性を示したのは「中道」「共産」「れいわ」「ゆうこく」「社民」「みらい」の6党です。

一方、非核三原則の見直しを掲げたのは参政党です。「核シェアリングも含めた議論を行い、対等な抑止力を持つ」としました。

「核シェアリング」はアメリカの核兵器を日米で共同運用するもので、「核の傘」の実効性が高まるとされますが、政府関係者は、非核三原則の見直しが必要になるとみています。

さらに、神谷代表は先月24日のネット番組で「核保有の議論をすべき」と発言しています。

――非核三原則について明記がなかった4党の考えは

自民の高市総理は、先月26日放送の日本テレビの番組で「非核三原則を政府としては堅持している」とした上で「『持ち込ませず』の部分は議論を続けないといけない」と発言しています。「核シェアリング」には反対の立場を示しています。

一方、維新の吉村代表は同じ番組で「基本的には堅持する」とした上で、「議論自体を否定することは違う」と発言しています。また、政策集に「『核共有』を含む議論を開始」と明記しています。

国民の玉木代表は同じ番組で「堅持すべき」とした上で、「日米でしっかりと議論し、核抑止の実効性があることをしっかり示すことが必要」と主張しています。

日本保守党の百田代表は、先月24日のネット番組で核保有について「抑止力の観点から議論は避けて通れない」と発言しています。

これまでになく厳しい安全保障環境の中で、その対応次第では、当たり前の日常が崩れかねません。

だからこそ、安全保障を暮らしに直結する「自分ごと」と考えて、各党の公約を比べて投票していただければと思います。