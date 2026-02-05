2月4日、女優・瀬戸朝香が『1周回って知らない話 2時間SP』（日本テレビ系）に出演。同い年の観月ありさとともに登場し、自身の34年にわたる芸能生活を振り返った。

中学3年生で「噂の美少女」としてスカウトされたことをきっかけに芸能界に入り、デビュー3週間で映画ヒロインに抜擢された瀬戸。だが、当時について「すごい嫌でした。ずっと仕事を断っていて。泣いて母親に電話する毎日でした」と明かしていた。

演技に興味がなく、関係者たちに怒られ続けたあげく、マネージャーに「半年でこの仕事やめて実家に帰ります」と宣言した。2年後には、移動中に実家のある愛知へ新幹線で逃亡する騒動を起こしたという。だが、結局は迎えに来た母親に説得され、「心配かけちゃいけないな」と反省。その後は、女優としてのキャリアを確立し、今に至るのだとか。

瀬戸は現在49歳。番組出演時は、年齢を感じさせない美貌は健在で、かつ髪色も“ほぼ金髪”といっていいほどのハイトーンヘアになっていた。

「2025年12月末ごろ、瀬戸さんは自身のInstagramを更新し、白いパーカーのフードから明るい金髪がちらりとのぞいた写真をアップ。《人生初っ！冒険してみた 笑》とつづり、これまでのダークトーンな髪色から一変したイメチェンぶりを見せていました。いまはだんだんと色が抜けてきたのか、さらに明るい色味になってきています。今回の番組では、ドラマ『ボーイハント』（フジテレビ系）で共演していた、同い年の観月ありささんと共にトークしていましたが、観月さんもちょうど金髪だったため、迫力のある並びになっていましたね」（芸能担当記者）

瀬戸のこの姿に、SNSでは「かっこいい！」という反応も見られる。一方、長年黒髪や暗めカラーのイメージが強かったためか、Xでは瀬戸の髪色に困惑する声も聞こえてくる。

《瀬戸朝香の髪の色はブルネットの方が似合うんだよな〜》

《瀬戸朝香さんの髪色イマイチ？》

《観月ありさと瀬戸朝香が2人でテレビ出てて2人とも金髪。白髪対策かなあ？同じ歳だとそう思ってしまう。》

昨今、髪色をガラッと変える名女優は、実は瀬戸や観月だけではない。この頃は、鈴木砂羽や奥菜恵など、40〜50代以降の女性タレントたちが、次々とハイトーンヘアに挑戦している傾向がある。

「最近でいえば、山口智子さんが還暦間近で金髪へイメチェンした姿を披露し、大きな話題を呼びました。山口さんといえば、人気ドラマ『ロングバケーション』（フジテレビ系）などの黒髪ロングが印象的だったため、金髪は大きな変化でしたね。浅野温子さんも、ワンレンロングヘアからブロンドのボブになり、世間の驚きを集めました。ハイトーンだと、ちょうど白髪隠しになりますし、長いこと一つのイメージを守ってきた女優さんであれば、新しい自分に出会える楽しさもあるため、金髪を選ぶ女優さんが増えているのかもしれません」（同上）

見慣れた姿とは違うためか賛否を呼ぶものの、大物たちのイメチェンに勇気づけられる同年代も多いのかもしれない。