ホロライブ・雪花ラミィ、療養中の現在を報告「口に物を入れているのに味がなくて…」 ファンから心配の声相次ぐ
「ホロライブ」所属のVTuber・雪花ラミィさんが、4日に自身のチャンネルで久しぶりの雑談配信を実施。約3週間ほどお休みを取っていた理由をファンに明かすと、心配の声が寄せられた。
【動画】心身の不調を明かす雪花ラミィさん（5：19ごろ）
1月11日以来、久しぶりの配信となった今回の雑談枠では、お休みしていた理由を「根本的に体調がよくない。ちょっと心が疲れていると思って自衛的にインターネットから離れていたんですけれど、何もできなくなっちゃってギリギリ生きてる」と説明。さらに、休養中は食事をしても「口に物を入れているのに味がなくて、食感しか感じなくてご飯食べるのも一苦労です」という状況だったようで、味覚にまで症状が出ていることを告白した。
現在は病院から処方された薬も飲んで少しずつ回復しているとラミィさんは語っているが、ファンからは「鬱病では？」「鬱は立派な病気だからしっかり休んで治療して欲しい」「マジで無理だけはしないでくれ...」「味しないって精神やられてるぞ ストレスMAX状態じゃないか」など心配の声が上がっていた。
引用：YouTubeチャンネル「Lamy Ch. 雪花ラミィ」
