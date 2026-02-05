WATWING・八村倫太郎「大親友の主演作！ 嬉しい！」 NOA主演ドラマ『救い、巣喰われ』に本人役で登場
NOAが主演し、元乃木坂46・阪口珠美がヒロインを務める2月12日スタートのドラマ『救い、巣喰われ』（MBSほか）より、NOAと親交深いWATWINGの八村倫太郎が本人役で出演することが決定。若月佑美も千秋（NOA）の過去を知る謎の俳優役で出演し、乃木坂46時代の後輩でもある阪口とグループ卒業後初共演を果たす。
【写真】天（阪口珠美）が所属するアイドルグループ「LUNA NEST」の全ぼうも明らかに！ 場面写真＆ソロビジュアル
本作は、芸能界の裏側を舞台に、登場人物たちが次々闇落ち、変貌していく（?!）ジェットコースタードラマ。
駆け出しアイドルの南瀬天（阪口）は、仲間の嫌がらせに耐える日々を送っていた。そんな中、偶然出会った人気俳優・宝生千秋（NOA）のドラマで代役を務めることになり、2人の運命が動き出す。千秋は、悪友・朝倉浬から、“天を落とせるか”賭けを持ち掛けられイタズラに天に近づくが、次第に彼女の純真さに惹かれていく。そして、愛情は徐々に独占欲に変わり、愛と執着の境界が壊れ始める―。
若月佑美は、千秋（NOA）の過去を知る女性俳優・セイラ役で出演。天（阪口）と劇中ドラマで恋人役を演じ接近する俳優役には、ダンスボーカルユニット「WATWING」のメンバーで、『君の花になる』（TBS系）でNOAと共演していた八村倫太郎が本人役で出演する。気さくで陽気なありのままの八村が、NOA演じる千秋と相対する役どころに。
若月は「私の大切な後輩が初の連続ドラマでヒロインを務める作品ということでそんな節目にご一緒出来てご縁に感謝しています」、八村は「大親友の主演作！ 嬉しい！ そしてその主演作にゲスト出演！ 嬉しい！です！！ NOAとはプライベートはもちろんのこと、色々なお仕事も共にしてきましたが、お芝居の現場が一緒になることは数年ぶりで、返ってすごく新鮮でした」とコメント。千秋と天をかき乱す存在として登場する2人のシーンに期待が高まる。
そして、天の所属するアイドルグループ「LUNA NEST」のメンバーに、Popteen専属モデルで『今日、好きになりました 夏休み編2023』に参加し話題を呼んだ向井怜衣。「女子高生ミスコン2023」でグランプリを獲得し、『今日、好きになりました』（ABEMA）では3シーズンに参加。持ち前の明るい性格で人気を得る米澤りあが決定。プライベートでも仲がいい2人が息を合わせて、アイドル役を熱演する。併せて、天（阪口）のアイドル姿も解禁され、「LUNA NEST」の全ぼうが明らかとなった。
千秋（NOA）と天（阪口）、2人の関係をかき乱す浬（阿久根温世）。千秋の過去を知る謎の俳優・セイラ（若月）、劇中劇で天と恋人役になる八村（八村）が加わり、千秋の嫉妬が狂気へと変わっていく―。
ドラマ『救い、巣喰われ』は、MBSにて2月12日25時9分より放送開始。2話は2月19日26時33分放送。以降、毎週木曜24時59分放送。テレビ神奈川にて2月12日より毎週木曜23時30分、チバテレにて2月13日より毎週金曜23時、テレ玉にて2月18日より毎週水曜24時30分、とちテレにて2月19日より毎週木曜23時30分、群馬テレビにて2月19日より毎週木曜24時放送。
若月、八村のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■セイラ役：若月佑美
セイラ役を演じます若月佑美です。
まずはセイラという重要な役を任せていただいたことを嬉しく思っております。さらには、私の大切な後輩が初の連続ドラマでヒロインを務める作品ということでそんな節目にご一緒出来てご縁に感謝しています。キラキラした皆さんに引けを取らないように私に出来る限りを頑張りたいと思います。どんな形で物語に関わっていくのか是非、皆様お楽しみに！！
■八村倫太郎役：八村倫太郎（WATWING）
大親友の主演作！ 嬉しい！ そしてその主演作にゲスト出演！ 嬉しい！です！！ NOAとはプライベートはもちろんのこと、色々なお仕事も共にしてきましたが、お芝居の現場が一緒になることは数年ぶりで、返ってすごく新鮮でした。本人役ということで戸惑いもありましたが、本編でどう登場してくるのか楽しみでもあります笑
1日だけであっという間でしたが、すごく雰囲気の良い柔らかい現場で、参加することができて幸せでした。
