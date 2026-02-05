みちょぱが第1子妊娠「毎日が楽しみ」【コメント全文】
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優が5日、自身のインスタグラムを更新し、夫・大倉士門との間に第1子を妊娠したことを公表した。
【写真】みちょぱ、夫・大倉士門と安産祈願でお参り！
みちょぱは「私事ではございますが、この度、 新しい小さな命を授かりました！」と報告し「こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれてくる子は、どんな子になるのだろうと想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しいです」と現在の心境を吐露。今後については「仕事に関しましては、無理のない範囲で働けるだけ働かせていただく予定です！」としている。
すでに大倉と2人で安産祈願で有名な京都はわら天神を訪れたようで、写真でマタニティマークをつけての2ショットなどを公開している。
【コメント全文】
私事ではございますが、この度、
新しい小さな命を授かりました！
こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれてくる子は、どんな子になるのだろうと想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しいです。
現在は食欲も元気もモリモリで、体型の変化などに戸惑うこともありますが、少しずつ大きくなっていくお腹も、今しかできない貴重な経験として愛おしく感じています。
無事に生まれてきてくれることを願い、これからはより一層、身体を大切にしながら過ごしていきたいと思います
仕事に関しましては、無理のない範囲で働けるだけ働かせていただく予定です！
今後とも温かく見守ってください！
■池田美優（いけだ みゆ）
1998年10月30日静岡県生まれ。雑誌『Popteen』の専属モデルで10代が選ぶカリスマモデルに選出される。『TOKYO GIRLS COLLECTION』や『Girls Award』など多数のファッションショーに出演。ファッションモデルとしての活動と並行し、多数のバラエティ番組にも出演。プライベートでは、2022年にファッションモデルでタレントの大倉士門と結婚した。
引用：「池田美優」インスタグラム（@michopa1030）
