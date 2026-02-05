■Major 1st Album『MiX』

2026年4月8日(水)発売

予約 https://faulieu.lnk.to/MiX

＜初回限定盤＞CD＋Blu-ray

品番：KICS-94250

価格：￥7,150（税抜価格 ￥6,500）

＜通常盤＞CD only

品番：KICS-4250

価格：￥3,300（税抜価格 ￥3,000）

【収録内容】

〈CD〉 ※全形態共通

01​.蒼い春

作詞：Canaco 作曲：Ayano 編曲：藤永龍太郎 (Elements Garden)

02​. Check mate!!

作詞：Canaco、Kaho 作曲：Kaho 編曲：サクマリョウ

03​.初恋モーメント

TVアニメ「カナン様はあくまでチョロい」OPテーマ

作詞：Canaco、Kaho 作曲：Kaho 編曲：サクマリョウ

04​. 85

作詞：Canaco 作曲：Canaco 編曲：ぽりふぉ

05​. CANDY POP

作詞：Ayano、Canaco 作曲：Ayano 編曲：キシミンペイ (Rhythmic Toy World)

06​.秘密ノ美学

作詞：Mimori、Canaco 作曲：Mimori 編曲：曽木琢磨 (SUPA LOVE)

07​. Dream game

作詞：Canaco、Ayano 作曲：Ayano 編曲：鶴粼輝一 (POPHOLIC)

08​.さよなら

作詞：Kaho 作曲：Kaho 編曲：ひぐちけい

09​.ラブレター

作詞：Kaho 作曲：Kaho 編曲：斉藤伸也 (ONIGAWARA)

10​. For you

作詞：Faulieu​. 作曲：Ayano 編曲：綿引 裕太

〈Blu-ray〉 ※初回限定盤のみ

・Faulieu. Presents “Merci 2025″＠渋谷FOWS

（OP / Voyage / 愛煩い / ナツソラ / YOLO!!!! / LOOP）

・Faulieu. Presents “Merci 2025” MAKING

・「蒼い春」MUSIC VIDEO

・「蒼い春」MUSIC VIDEO MAKING

〈封入特典〉 ※初回限定盤のみ

ランダムトレーディングカード1枚（全4種）

【法人別オリジナル特典】

下記販売店にてMajor 1st Album『MiX』をお買い上げのお客様に先着にてチェーン毎のオリジナル特典を差し上げます。数に限りがございますので、詳しくは各販売店をご確認下さい。

・アニメイト：「カナン様はあくまでチョロい」場面写2枚セット（カナン・ジャンヌ）

・Amazon：メガジャケ ※形態ごとに絵柄は異なります

・HMV：缶バッジ

・ゲーマーズ：「カナン様はあくまでチョロい」場面写2枚セット（カナン・アミ）

・Neowing：2L判ブロマイド

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー

・キンクリ堂：ブロマイド

・応援店特典：ステッカー ※対象店舗は後日お知らせいたします