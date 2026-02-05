Faulieu.が、メジャー1stアルバム『MiX』を4月8日(水)にリリースする。

本作は“SWEET＆BITTER”という二面性をテーマに、全10曲すべてを書き下ろしたアルバム。全体を通してサウンドや曲調は多彩でありながら、一貫して描かれるのは、移ろいゆく時代や日常の中で想いを胸に秘めながら生きる“すべての強がり女子たち”へのメッセージだ。

リード曲「蒼い春」はこれまでのFaulieu.らしいハードロックサウンドを基調としながらも爽やかさと明るさを感じさせる楽曲となっており、メジャーデビューへ踏み出す決意と、これからの未来へ向かう覚悟が真っ直ぐに描かれている。収録曲3曲目の「初恋モーメント」は、4月から放送開始となるTVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』のOPテーマに決定している。こちらはサウンドも歌詞も遊び心たっぷりで可愛らしい楽曲。アルバムには2曲をはじめとして様々な表情の楽曲が収録されており、Faulieu.の持つ可愛らしさと芯の強さ、その両面を楽しめる一枚に仕上がっている。

▲『MiX』初回限定盤
▲『MiX』通常盤

公開されたジャケット写真は、アルバムタイトル『MiX』を象徴するビジュアルだ。ポップな世界観の中に、甘さとクールさが同居するモチーフが散りばめられ、本作のテーマであるSWEET＆BITTERを表現している。

また、初回限定盤には、リード曲「蒼い春」のミュージックビデオなどに加え、昨年12月に開催された＜Faulieu. Presents “Merci 2025”＠渋谷FOWS＞のライブ映像やメイキング映像も収録される。あわせて各法人でのオリジナル特典情報も公開され、予約受付も開始された。

■Major 1st Album『MiX』
2026年4月8日(水)発売
予約　https://faulieu.lnk.to/MiX

＜初回限定盤＞CD＋Blu-ray
品番：KICS-94250
価格：￥7,150（税抜価格 ￥6,500）

＜通常盤＞CD only
品番：KICS-4250
価格：￥3,300（税抜価格 ￥3,000）

【収録内容】
〈CD〉 ※全形態共通
01​.蒼い春
作詞：Canaco　作曲：Ayano　編曲：藤永龍太郎 (Elements Garden)

02​. Check mate!!
作詞：Canaco、Kaho　作曲：Kaho　編曲：サクマリョウ

03​.初恋モーメント
TVアニメ「カナン様はあくまでチョロい」OPテーマ
作詞：Canaco、Kaho　作曲：Kaho　編曲：サクマリョウ

04​. 85
作詞：Canaco　作曲：Canaco　編曲：ぽりふぉ

05​. CANDY POP
作詞：Ayano、Canaco　作曲：Ayano　編曲：キシミンペイ (Rhythmic Toy World)

06​.秘密ノ美学
作詞：Mimori、Canaco　作曲：Mimori　編曲：曽木琢磨 (SUPA LOVE)

07​. Dream game
作詞：Canaco、Ayano　作曲：Ayano　編曲：鶴粼輝一 (POPHOLIC)

08​.さよなら
作詞：Kaho　作曲：Kaho　編曲：ひぐちけい

09​.ラブレター
作詞：Kaho　作曲：Kaho　編曲：斉藤伸也 (ONIGAWARA)

10​. For you
作詞：Faulieu​.　作曲：Ayano　編曲：綿引 裕太

〈Blu-ray〉 ※初回限定盤のみ
・Faulieu. Presents “Merci 2025″＠渋谷FOWS
（OP / Voyage / 愛煩い / ナツソラ / YOLO!!!! / LOOP）
・Faulieu. Presents “Merci 2025” MAKING
・「蒼い春」MUSIC VIDEO
・「蒼い春」MUSIC VIDEO MAKING

〈封入特典〉 ※初回限定盤のみ
ランダムトレーディングカード1枚（全4種）

【法人別オリジナル特典】
下記販売店にてMajor 1st Album『MiX』をお買い上げのお客様に先着にてチェーン毎のオリジナル特典を差し上げます。数に限りがございますので、詳しくは各販売店をご確認下さい。

・アニメイト：「カナン様はあくまでチョロい」場面写2枚セット（カナン・ジャンヌ）
・Amazon：メガジャケ　※形態ごとに絵柄は異なります
・HMV：缶バッジ
・ゲーマーズ：「カナン様はあくまでチョロい」場面写2枚セット（カナン・アミ）
・Neowing：2L判ブロマイド
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・キンクリ堂：ブロマイド
・応援店特典：ステッカー　※対象店舗は後日お知らせいたします

■＜Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE01-＞

2026年
4月29日（水・祝）Veats Shibuya (東京)
5月10日（日）KLUB COUNTER ACTION (北海道)
5月22日（金）MACANA (宮城)
5月30日（土）Yise (広島)
6月6日（土）LIVE HOUSE Queblick (福岡)
6月19日（金）ell.SIZE (愛知)
6月27日（土）OSAKA MUSE (大阪)

ツアー詳細：https://faulieu.com/information/detail/?id=150&c

■TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』

Ⓒnonco・講談社／カナン様はあくまでチョロい製作委員会

▼放送情報
TOKYO MX/BS11にて2026年4月4日（土）25:00より放送

▼キャスト
高潔カナン：古賀葵
供犠羊司：山下誠一郎
ジャンヌ：鈴代紗弓
アミ：河瀬茉希
益荒男撫子：七瀬彩夏
ミルチ・ゼブル：和泉風花
ミエル・ゼブル：遠野ひかる
リリム・ゼブル：南條愛乃

▼スタッフ
監督：室谷 靖
助監督：五十川久史
シリーズ構成：池田臨太郎
キャラクターデザイン：皆川愛香利
サブキャラクターデザイン：芝田千紗
プロップデザイン：鯉沼菜奈
美術監督：三原伸明
美術設定：スタジオ・ユニ　キューン・プラント
色彩設計：大西峰代
3DCGディレクター：吉良柾成
撮影監督：浅川茂輝
編集：吉武将人
音響監督：名倉 靖
音響効果：佐藤理緒
音楽：睦月周平
音楽制作：キングレコード
アニメーションプロデューサー：柴 宏和
アニメーション制作：スタジオKAI

▼Info
公式HP：https://kanachoro-anime.com
公式X：@Kanan_Choroi　推奨ハッシュタグ #カナチョロ
https://x.com/Kanan_Choroi

