【ROPÉ PICNIC × ハローキティ】が超可愛いーーッ！ 大人も狙いたい♡「限定アイテム」

かわいいキャラクターアイテムを大人が持つには甘すぎる？ と気後れしてしまうことも。【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】とハローキティコラボの「限定アイテム」なら、主張しすぎないモチーフやカラーづかいで、大人コーデにも取り入れやすそうです。気になる人はぜひ早めにチェックして。

甘さ控えめがちょうどいい大人のキティカーデ

【ROPÉ PICNIC】「ワッペンケーブルニットカーディガン」\5,995（税込）

立体感のあるケーブル編みが素敵なニットカーディガン。キティちゃんのフェイスワッペンや袖の刺繍リボン、ハートボタンなどがアクセントになっています。オフホワイト・ブラウン・ピンクの3色展開で、いずれも大人コーデに合わせやすそうなトーンです。

持つだけで気分が上がりそうな限定トート

【ROPÉ PICNIC】「アクリルチャーム付きトートバッグ」\5,489（税込）

チョコレートを持った限定デザインのキティちゃんと、ハートのチャームがキュートなトートバッグ。縦長フォルムで、500mlのペットボトルが収まるサイズ感です。上品なスムースレザー調素材で高見え感があり、淡いピンクで春を先取りできそう。派手すぎないのでシンプルコーデのアクセントとしても頼れるかも。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M