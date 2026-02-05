参天製薬株式会社は、２０２５年春に花粉症による目のかゆみや充血などの症状があった全国の２０代〜５０代の男女４８４人を対象に、「花粉症による新生活への影響に関する意識調査」を実施した。花粉症の症状が仕事や勉強、家事のパフォーマンスに与える影響などを明らかにすることが目的。

春は、受験・進学・就職・異動など重要なライフイベントが集中する季節。しかし、花粉症による症状が、日中のみならず、一日を通じて困りごとを引き起こし、患者のＱＯＬ（クオリティー・オブ・ライフ）に影響するとの調査結果がある。本調査により、８割以上の人が花粉症によってパフォーマンスが低下していた実態が明らかになったほか、医療機関を受診した人は４割という状況だった。また、花粉飛散予測日の約２週間前、または症状が少しでも現れた時点から抗アレルギー薬を使用する「初期療法（早期治療）」について、「言葉も効果もよく知っている」人の半数以上は「初期療法（早期治療）を毎年実施」していたことも確認された。

【調査結果】

１．花粉症の症状により、仕事や学業、家事などのパフォーマンスが普段より「低下する」と回答した人は８割以上

２．花粉症対策をした人の８割以上が「目」または「鼻」の症状に対するケアを実施。医療機関への受診は４割

３．「初期療法（早期治療）」を正しく知っている人の半数以上は「毎年実施」