スパルタ・ロッテルダム三戸舜介が、リーグの月間ベストイレブンに選出

オランダ1部スパルタ・ロッテルダムで1月に4ゴール1アシストの活躍を見せたMF三戸舜介が、リーグの月間ベストイレブンに選出された。

三戸は1月のリーグ戦4試合全てに先発出場。第18節ヘラクレス戦（2-0）で1アシスト、第19節フェイエノールト戦（4-3）と第20節ユトレヒト戦（1-0）では1ゴールを決めた。そして直近の第21節フローニンヘン戦（2-0）では今季初の1試合2ゴール。1972-73シーズン以来となる5連勝を達成したチームの中で躍動している。

エールディビジは現地時間2月4日に1月度の月間ベストイレブンを発表。三戸は3-4-3の左MFとして名を連ねた。4試合で4ゴール1アシスト。文句なしの選出と言えるだろう。

三戸は世界のスポーツデータサイト「FLASHSCORE」の独自採点に基づく先週の週間ベストイレブンにも名を連ねていた。バルセロナMFラミン・ヤマル、マンチェスター・ユナイテッドMFカゼミーロ、ガラタサライFWビクター・オシムヘンらと肩を並べ、「スパルタ・ロッテルダムのヒーローだった。このチームに入るのに全くふさわしい」と2得点を決めたフローニンヘン戦での活躍が称賛を浴びていた。

今季は右膝の負傷で前半戦は長期離脱も強いられたが、継続的な高いパフォーマンスで完全復活を印象づけている。（FOOTBALL ZONE編集部）