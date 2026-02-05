みちょぱ、“親友”藤田ニコルに続く妊娠報告にSNSも「これはおめでたい」「同級生になるのかな？」
タレント・モデルの“みちょぱ”こと池田美優（27）が5日、第1子妊娠を発表した。自身のSNSで明らかにした。みちょぱ自身、親友と公言する藤田ニコル（27）に続く吉報に、ファンからも祝福の声が相次いだ。
【写真】2人で安産祈願へ…みちょぱ＆大倉士門の仲むつまじいラブラブ2ショット
2022年10月にモデルで俳優の大倉士門と結婚したみちょぱは「私事ではございますが、この程度、新しい小さな命を授かりました！」と報告。「こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれる子は、どんな子になるのだろうか想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しいです」と現在の心境をつづった。
みちょぱにとってニコルは、同時代に『Popteen』で活躍した盟友で、お互いを親友と公言する仲。そんなニコルも昨年12月に第1子妊娠を発表したばかりだった。
2人からの吉報が続いたことにSNS上では「藤田ニコルに続いてみちょぱもか。
これはおめでたい」「同級生になるのかな？」「無理せず体を大切にね これからも応援してるよ！」「みちょぱママかー！」との反響が寄せられている。
みちょぱこと池田美優は、1998年10月30日生まれ、静岡県出身。中学3年生で『JC Popteen』の読者モデルとしてデビュー。その後、ファッション誌『Popteen』の専属モデルを務め、10代が選ぶカリスマモデルに選出される。
18年4月、ファッション誌『Popteen』の専属モデルを卒業。以降、『突然ですが占ってもいいですか？』や『有吉クイズ』など多数のバラエティ番組やファッション誌に出演。22年10月、モデルで俳優の大倉士門と結婚。23年11月、2年連続『第40回ベストジーニスト2023』一般選出部門を受賞した。
【写真】2人で安産祈願へ…みちょぱ＆大倉士門の仲むつまじいラブラブ2ショット
2022年10月にモデルで俳優の大倉士門と結婚したみちょぱは「私事ではございますが、この程度、新しい小さな命を授かりました！」と報告。「こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれる子は、どんな子になるのだろうか想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しいです」と現在の心境をつづった。
2人からの吉報が続いたことにSNS上では「藤田ニコルに続いてみちょぱもか。
これはおめでたい」「同級生になるのかな？」「無理せず体を大切にね これからも応援してるよ！」「みちょぱママかー！」との反響が寄せられている。
みちょぱこと池田美優は、1998年10月30日生まれ、静岡県出身。中学3年生で『JC Popteen』の読者モデルとしてデビュー。その後、ファッション誌『Popteen』の専属モデルを務め、10代が選ぶカリスマモデルに選出される。
18年4月、ファッション誌『Popteen』の専属モデルを卒業。以降、『突然ですが占ってもいいですか？』や『有吉クイズ』など多数のバラエティ番組やファッション誌に出演。22年10月、モデルで俳優の大倉士門と結婚。23年11月、2年連続『第40回ベストジーニスト2023』一般選出部門を受賞した。