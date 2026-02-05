オダウエダ植田、上京する“旦那”への動画に反響「ついに単身赴任終わるのか」
お笑いコンビ・オダウエダの植田紫帆（34）が5日までに自身のXを更新し、春に上京する“旦那”に向けて動画を撮ったとし、視聴を呼びかけた。
【動画】オダウエダ植田「上京する旦那に渋谷漫才劇場を紹介」
動画は、コンビのYouTubeチャンネル「オダウエダ総合案内所」で公開。「上京する旦那に渋谷漫才劇場を紹介」とし、東京進出が決まったカベポスターの浜田順平（38）に対し、渋谷よしもと漫才劇場を案内する内容となった。
植田と浜田は、ともにNSC大阪36期生。植田は、浜田を“旦那”と呼び、これまでもたびたび言及してきた。それだけに、“愛”あふれる上京祝福となった。
ファンからは「ついに単身赴任終わるのか」「遠距離が解消されたようで本当に良かったです」「ガチ待ち受けにしてるぐらいにはこのカプ推してる」「世界平和のためにも結婚してほしい」など、多数の声が寄せられている。
