朝比奈彩「最近すごい好き」色味に大満足！愛用のマット系リップカラー

朝比奈彩さんが自身のYouTubeチャンネルに『朝比奈彩のGRWM｜年末年始の旅行と近況報告』の動画を投稿。朝の準備の様子を公開し、メイクをする場面も見せてくれました！中には愛用コスメについて、使用感を明かしてくれたシーンも。

■リップ

動画内に登場したのはこちら！

LOUIS VUITTON/LV ルージュ マット リップスティック 105ヌード ネセセール 税込23,100円（公式サイトより）

ファッションブランドとして著名なLOUIS VUITTONから展開するビューティーライン！朝比奈さんが使用しているのはマットタイプで、色味はベージュ感のある落ち着いたピンク系カラー。

朝比奈さんは「見て見て」「買ってみたんだけど、これがめちゃくちゃ良い色で」とコメントしながら、最近の購入コスメだとこちらを紹介。

リップスティックから直接唇に塗布し「すごい良くない？」「もうこのリップが最近すごい好きで、使ってる機会が多いんだ」と最近のお気に入りリップだとも明かしてくれました。

その仕上がりに「すごい可愛い」「ちょっとマットになるの」と語りながら満足そうな様子を見せていました。

■動画もチェック

動画内では、メイク場面以外にもトークも展開！ぜひチェックしてみてくださいね。