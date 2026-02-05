朝比奈彩「最近すごい好き」色味に大満足！愛用のマット系リップカラー
朝比奈彩さんが自身のYouTubeチャンネルに『朝比奈彩のGRWM｜年末年始の旅行と近況報告』の動画を投稿。朝の準備の様子を公開し、メイクをする場面も見せてくれました！中には愛用コスメについて、使用感を明かしてくれたシーンも。
■リップ
動画内に登場したのはこちら！
LOUIS VUITTON/LV ルージュ マット リップスティック 105ヌード ネセセール 税込23,100円（公式サイトより）
ファッションブランドとして著名なLOUIS VUITTONから展開するビューティーライン！朝比奈さんが使用しているのはマットタイプで、色味はベージュ感のある落ち着いたピンク系カラー。
朝比奈さんは「見て見て」「買ってみたんだけど、これがめちゃくちゃ良い色で」とコメントしながら、最近の購入コスメだとこちらを紹介。
リップスティックから直接唇に塗布し「すごい良くない？」「もうこのリップが最近すごい好きで、使ってる機会が多いんだ」と最近のお気に入りリップだとも明かしてくれました。
その仕上がりに「すごい可愛い」「ちょっとマットになるの」と語りながら満足そうな様子を見せていました。
■動画もチェック
動画内では、メイク場面以外にもトークも展開！ぜひチェックしてみてくださいね。