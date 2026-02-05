モスプレミアムがタバスコと期間限定メニュー　和牛バーガー チポトレ＆ベーコンに「ハバネロソースのソフトクリーム」!?これは試してみたい！

ハンバーガーチェーン『モスバーガー』が手掛ける『モスプレミアム』から刺激的なメニューが登場した。2026年2月5日から千駄ヶ谷店（東京都渋谷区）と桜木町クロスゲート店（神奈川県横浜市）の2店舗で販売開始したのは、TABASCOソースを使用した「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン」と「大人のベリーソフトクリーム」。スパイシーさが魅力というが、いったいどんなメニューなのか。

辛いもの好きにはたまらない！ ”プレミアム”なモスバーガー

『モスプレミアム』は、クラフトビールとグルメバーガーが楽しめる大人のハンバーガーレストラン。少しリッチなワンランク上の『モスバーガー』を堪能できる。

現在は、東京都渋谷区にある「千駄ヶ谷店」と、神奈川県横浜市にある「桜木町クロスゲート店」の2店舗を展開している。

高級感のある贅沢なメニューが魅力の『モスプレミアム』で、「TABASCOソース」とコラボした新商品が発売された。

2026年2月5日発売 TABASCOソース使用の期間限定メニュー

「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用」は、「燻製した赤いハラペーニョぺパーが生み出すスモーキーな辛さが特徴」と同社が紹介する、ベーコン・玉ねぎ・黒砂糖を炒め合わせたソースを使った新バーガー。

自慢の和牛パティとベーコンにマッチしそうなソースだ。肉とともにサンドされたグリルオニオン、スライスオニオンが味や食感のアクセントとなっている。

「大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用」は、北海道産の生乳ソフトクリームにマンゴーやパパイヤを使ったフルーティーなハバネロソースとベリーソースを合わせたもの。

「南国フルーツの風味が香るスパイシーなソースが、ソフトクリームのコクを引き立てます。」（同社）

酸味によって引き立つ甘さのあとに辛さがくるという、今までにないスイーツに好奇心をそそられる。

上記の2メニューを単品価格より50円安く楽しめる「TABASCOコンプリートセット」も登場した。

さらに店内では、期間限定で7種類の「TABASCOソース」が用意されており、好みに合わせて自由にメニューをアレンジできる。普段はなかなか味わえないソースを堪能でき、辛いもの好きにはうれしいイベントだ。

自由にアレンジできる7種類のTABASCOソース

「TABASCOソース」使用メニュー一覧

■和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用（ポテト付き） 税込1950円

※バンズにはちみつ使用

■大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用 税込580円

■TABASCOコンプリートセット 税込2480円

（「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用」と「大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用」のセット）

販売期間：2026年2月5日〜3月15日

販売場所：モスプレミアム千駄ヶ谷店、モスプレミアム桜木町クロスゲート店

■店舗概要

『モスプレミアム千駄ヶ谷店』

［住所］東京都渋谷区千駄ケ谷1丁目8-11

［電話番号］03-5413-8301

［営業時間］11時〜22時（21時LO）

［交通］JR中央・総武線千駄ヶ谷駅A5出口から徒歩3分

モスプレミアム千駄ヶ谷店

『モスプレミアム桜木町クロスゲート店』

［住所］神奈川県横浜市中区桜木町1丁目101-1クロスゲート1F

［電話番号］045-226-3850

［営業時間］10時〜22時（21時LO）

［交通］JR京浜東北・根岸線ほか桜木町駅北2口から徒歩1分

モスプレミアム桜木町クロスゲート店

TABASCOソースは肉にもスイーツにも合う！ ちょっとリッチな大人のグルメバーガー（3枚）