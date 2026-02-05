「カリスマ性を見せつける絶好機を台無しに」チェルシー指揮官が痛恨の“トラップミス”。ファンは嘲笑「威厳を失った」「負けの雰囲気を漂わせる監督」
チェルシーは現地２月３日に行なわれたカラバオカップ準決勝のセカンドレグで、アーセナルと対戦。０−１で敗れた。
２戦合計で２−４となり、ファイナル進出を逃したなか、リアム・ロシニア監督の失策が注目されている。
イギリス紙『THE Sun』は、「『オーラが完全に消えた』チェルシー指揮官リアム・ロシニアのファーストタッチ失敗を生中継で目撃したファンが大爆笑」と見出しを打った記事を掲載。「ある滑稽な場面では、（ガブリエウ・）マガリャンイスが自陣ペナルティエリア内でボールをクリアすると、それがロシニア監督のいるテクニカルエリアにまっすぐ向かった」とし、こう続けた。
「41歳の指揮官は、かつての多くの監督と同様に、スパイクを履かずにボールをコントロールすることで、その腕前を見せようとした。しかし、ハル・シティやストラスブールを率いた経験を持つ男は、うまく処理できず。足に当たったボールはバウンドしてベンチ横の広告看板に直撃した」
記事は「この瞬間、エミレーツからは皮肉な歓声が上がり、ソーシャルメディア上のユーザーも、この光景を笑いの種にした」としたうえで、ファンの声を紹介した。
「ロシニアはボールをトラップできなかったせいで、オーラを全部なくした」
「負けの雰囲気を漂わせる監督」
「威厳を失ったね」
「監督がカリスマ性を見せつける絶好機を台無しにするなんて、人生で初めて見た」
見せ場で格好をつけられなかった...。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】え、スネ？ ロシニア監督のトラップミス。その後の表情もせつない
２戦合計で２−４となり、ファイナル進出を逃したなか、リアム・ロシニア監督の失策が注目されている。
イギリス紙『THE Sun』は、「『オーラが完全に消えた』チェルシー指揮官リアム・ロシニアのファーストタッチ失敗を生中継で目撃したファンが大爆笑」と見出しを打った記事を掲載。「ある滑稽な場面では、（ガブリエウ・）マガリャンイスが自陣ペナルティエリア内でボールをクリアすると、それがロシニア監督のいるテクニカルエリアにまっすぐ向かった」とし、こう続けた。
記事は「この瞬間、エミレーツからは皮肉な歓声が上がり、ソーシャルメディア上のユーザーも、この光景を笑いの種にした」としたうえで、ファンの声を紹介した。
「ロシニアはボールをトラップできなかったせいで、オーラを全部なくした」
「負けの雰囲気を漂わせる監督」
「威厳を失ったね」
「監督がカリスマ性を見せつける絶好機を台無しにするなんて、人生で初めて見た」
見せ場で格好をつけられなかった...。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】え、スネ？ ロシニア監督のトラップミス。その後の表情もせつない