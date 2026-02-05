投開票まであと３日となった衆議院選挙。２月５日は前回、与党と野党がわずかな差でしのぎを削った激戦区「徳島２区」に注目します。 立候補しているのは、届け出順で以下の４人です。 ▼自民・前職 山口俊一候補（７５） ▼共産・新人 浜共生候補（４４） ▼国民・新人 飯泉嘉門候補（６５） ▼無所属・新人 北島一人候補（５４） 徳島県北部が選挙区の徳島２区。のどかな風景が広がるこの地域は、前回の衆院選で約３７００票差で勝敗を分けた激戦区でした。

自民・前職 山口俊一候補（７５）地方の生活基盤を維持していきたいと訴え

（自民・前職 山口俊一候補）「考えてみますと１２期です。３６年間やらせていただきました」

自民党公認の前職・山口俊一候補（７５）。医療や介護など、地方の生活基盤を維持していきたいと訴えます。ただこれまで以上に危機感を感じています。

（自民・前職 山口俊一候補）「私の票が目減りというか、持っていかれてしまうなと」

それは“公明党の連立離脱”です。今回公明党からの推薦はなく、１万票以上あるとされる“公明票”を維持できるかが課題だといいます。

公示前、山口候補は…

（自民・前職 山口俊一候補）「２６年培ってきた人間関係がありますから、そう簡単にコロンコロン（変わる）とは、ならないだろうなと」

公明党関係者によると、公示前に山口候補の陣営が票を入れるよう求めてきたものの、確約はできなかったといいます。

そんな山口候補の切り札が、自民党総裁・高市早苗総理です。

（高市早苗総理）「山口俊一さんは私より１期早く当選した先輩です。山口さんを勝たせてください。心から心からお願いします」

会場の道の駅には、約３５００人が詰めかけました。

（自民・前職 山口俊一候補）「すごい（人の）数でびっくりしました。日本初の女性総理に対する期待感というか、かなりの政策転換が今回あった。そういったものに対する期待感ですかね」

国民・新人 飯泉嘉門候補（６５）地方創生のモデルに「生活苦を緩和し、夢と希望を未来に」

この大ベテランに対抗するのは…

（国民・新人 飯泉嘉門候補）「夢と希望、カモーン！」

国民民主党公認の新人・飯泉嘉門候補（６５）。

（国民・新人 飯泉嘉門候補）「地方というところは、今まさに疲弊の一途をたどっています。この第２区が地方の象徴といっても過言ではない」

徳島県知事を５期２０年務めた経験から、徳島２区を地方創生のモデルにしたいと訴えます。飯泉候補は前回、党から推薦を受けて出馬し、山口候補に約３７００票差まで迫りました。

今回、党は徳島２区を「最重点区」と位置づけ、飯泉候補に公認を出しました。公示日翌日には榛葉賀津也幹事長が、そしてその翌日には、玉木雄一郎代表が徳島入りするなど、激戦区で勝利するために必死の応援です。

（国民 玉木雄一郎代表）「自治体行政がわかっている人が国会に必要なんです。飯泉嘉門さんを何としても国会に送っていただきたい」

平日夕方に約２００人が集まりました。さらなる後押しとしたいのが“公明票”。

陣営関係者によると「すべての公明票が飯泉候補に入るとは思っていない。公明支持層と個人的なつながりをつくろうとしている」といいます。

接戦をモノにできるのか。飯泉候補に有権者からの手応えを聞いてみると…

（国民・新人 飯泉嘉門候補）「皆さんの反応は徐々に高まっているという感じがします。少しでも生活苦を緩和し、夢と希望を未来にしっかり持っていただけるような徳島づくり、国づくりすることができれば」

共産・新人 浜共生候補（４４）“自民党政治に反対”を掲げる「賃金を上げてもっと豊かに暮らせる社会を」

共産党の新人・浜共生候補（４４）は“自民党政治に反対”を掲げています。

（共産・新人 浜共生候補）「消費税を引き下げよう、そして賃金を上げてもっと豊かに暮らせる、そういう社会を目指したい」

無所属・新人 北島一人候補（５４）「国政に地域の皆さまの声を届けたい」

また、無所属・新人の北島一人候補（５４）は、元県議会議員の経験を生かし、国と地方のパイプ役になりたいと訴えます。

（無所属・新人 北島一人候補）「皆さまの悩み事も聞いてまいりました。国政に地域の皆さまの声を、徳島の皆さまの声を届けたい」

衆院選の投開票は２月８日（日）です。