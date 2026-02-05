薩摩川内市の施設に作り出された“とある空間”。360度を高画質の映像に囲まれた仮想空間になっています。資源の循環などを目指す市の事業の一環で作られたもので、あたかもその場所にいるかのような体験ができます。



(記者)

「薩摩川内市にやってきた。こちらの映像は360度、プロジェクターから投射された映像でその場所にいるかのような体験ができる」



5日、薩摩川内市の施設に作り出された映像空間。ソニーが開発した「Warp Square」で映像を360度に投影することで、部屋そのものが仮想の空間になり、あたかもその場所にいるかのような体験ができます。



人や経済、資源が循環する「サーキュラー都市」を目指している薩摩川内市。





Warp Squareもその事業の一環として、川内火力発電所の跡地にあるサーキュラーパーク九州に県内で初めて展示されます。映像を通して循環経済、サーキュラーエコノミーについて楽しく学べるほか、施設内の工場を疑似的に見学できるということです。5日は、田中良二市長も実際に映像を体験。スクリーンに触れることで映像が変わる仕組みに感動している様子でした。(薩摩川内市・田中良二市長)「初めて見たが市民の皆さんや子どもたちにぜひここにきて体験してもらいたい。薩摩川内市のサーキュラーエコノミー、サーキュラー都市づくりの広報啓発には大きな力を発揮するものとして久々に感動している」(サーキュラーパーク九州・春木優代表取締役)「ここで感動体験をしていただいて改めてサーキュラーエコノミー、資源循環を考え直す機会になればという思いで作った。浮遊感やよりリアルな体感をしてもらえる場所にしていきたい」Warp Squareは2月11日と13日に行われる見学イベントで体験でき、その後も施設の見学に申し込めば体験できるということです。