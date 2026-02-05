週末の土日にかけて、冬型の気圧配置が強まる見込みです。上空の寒気がかなり強く、日本海側の地域では雪の降り方が強まり、大雪のところもあるでしょう。

7日(土)午前9時の予想天気図です。低気圧がオホーツク海に抜け、日本付近は冬型の気圧配置になりそうです。

8日(日)の予想天気図ですが、冬型の気圧配置は続き日本海の等圧線も縦にのびています。

日本海では北よりの風が強く、上空およそ1500メートルの寒気の予想は、8日(日)で九州や中国・四国でも−12度以下とかなり強まるでしょう。

7日(土)の雪と風の予想ですが、未明から朝にかけては山陰や九州など西日本でも雪が降るところがあるでしょう。その後も、山陰から東の日本海側を中心に日本海からの風が吹き雪が降るでしょう。

日本海側での雪の降り方が本格的になるのは8日(日)です。日本海西部で風が収束し発生、発達した雪雲が山陰から近畿北部にかけて流れ込んできそうです。北陸でも雪が降り続き、強まるところがあるでしょう。

北陸では、8日にかけて雪の降り方が強まり、石川県では平地でも24時間で30センチの雪が降る見込みです。

【8日午後6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】

新潟県 平地 50センチ

新潟県 山沿い 70センチ

富山県 平地 50センチ

富山県 山間部 70センチ

石川県 平地 30センチ

石川県 山地 40センチ

福井県 平地 30センチ

福井県 山地 50センチ

週末にかけて、北陸では次第に雪の降る天気になるでしょう。近畿北部に近い福井県の嶺南では8日(日)は雪の降り方が強まるおそれがあります。

8日(日)は衆議院選挙の投票日ですが、日本海側の地域ではところによっては投票所に向かうのが困難になるおそれもあります。期日前投票の活用などを検討してください。