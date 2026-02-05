1月28日に期日前投票が始まった衆議院選挙。前回2024年の県内の投票率は53.49％と直近5回はいずれも50％台にとどまっています。そんな中、投票率のアップにつなげようと飲食店などでサービスを受けられる「センキョ割」が行われています。



（永田莉紗アナウンサー）

「お肉のいい香りがしますね。焼肉なべしまでは、このお肉がセンキョ割のサービスで提供されるんです」





「センキョ割」は投票するともらえる「投票済証明書」を提示することで、飲食店などでサービスが受けられる取り組みです。選挙に関心をもってもらい、投票率のアップにつなげようと全国で行われています。「焼肉なべしま」ではセンキョ割を行うのは9回目で、今回は注文したメニューにさらにもう1品ついてきます。サービスは1組に1品。豚トロや豚バラ、ホルモン、鳥もも肉の4種類から1つ選ぶことができます。（永田莉紗アナウンサー）「つやつやのお肉おいしそうですね。いただきます。やわらかくて脂が甘くてさっぱりしていますね。おいしいです」（焼肉なべしま与次郎本店ホール主任・前川優依さん）「若い方を中心に投票率が低いと言われている中で、なべしまの肉をお得に食べられるのであれば選挙に行ってみようかなと思っていただきたくて、それがきっかけで始まった。なべしまをきっかけに選挙を身近に感じてもらって、投票に行っていただくことで社会貢献にもつながればうれしい」焼肉なべしまのセンキョ割は一部の店舗をのぞき、2月27日まで行われています。センキョ割はこんなところでも。こちらは鹿屋市にある鮮魚店です。県内で水揚げされた魚を中心に取り扱う店ですが、選挙に行くとお得なサービスがあるようで…。（出水田一生代表）「うちの店で全品５％オフにしたいと思います。お刺身、お総菜など生の魚いろいろあります」こちらの店では2月８日から22日までの間、投票済証明書や投票所での写真を見せれば、鮮魚や総菜、刺身など、店内の商品すべて５％割引になるということです。また、こちらの鮮魚店が運営する鹿児島市の飲食店でも、センキョ割として小鉢１品のサービスを行うといいます。（出水田一生代表）「鹿屋の店舗は刺身や総菜など買ってもらいたいと思いますし、食堂は小鉢１品サービスなので、お得なので来てもらいたい。普段来たことない方も、センキョ割を機にきてもらいたい」鹿児島市では、去年オープンした一風堂もセンキョ割に参加していて「替玉一玉」もしくはトッピングの「半熟玉子」が無料になります。大事な１票でお得なサービスを受けられるセンキョ割。衆議院選挙の投票日は３日後の2月８日です。