2026年2月6日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月6日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
運気は低迷。悩みが生まれたら家族に相談してみよう。
11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
慎み深い態度が大事。浮かれると思わぬ失敗をするかも……。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
秘密を暴露されそう。たとえ親友でも用心して話すこと。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
口は災いのもと。内緒話をうっかり話すと大変なことに。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
うかつなおしゃべりで人間関係が険悪に……。口は慎むように。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
芸術に親しむと心がすっきり。写真展や絵画展がおすすめ。
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
古い友人が何かと協力的に。困り事を話すチャンス日！
5位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
ネット関連に幸運あり。好みのサイトをチェックしよう。
4位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
読書にツキあり。気に入ったフレーズは心の指針になるかも。
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
意見が全面的に通るラッキー日。堂々と自己主張しよう。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
幸運日。大切な話し合いや計画は今日のうちに済ませて。
1位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
才能ある人と一緒に食事を。いい刺激を受けられるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)