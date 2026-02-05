石川県白山市白峰では、毎年恒例の雪だるまイベントが6日に開かれるのを前に、雪だるまづくりが進められています。高齢化による人手不足の中、新たな助っ人が奮闘します。

久々江龍飛アナウンサー「金沢から車で1時間半、白山市の白峰に来ています。連日の大雪により積もった雪は解けて、今はわたしの腰元まで積もっています。あすの雪だるま祭の準備が着々と進められています」

白峰地区と桑島地区で開かれる「雪だるま2026」では、住民が家の軒下などに思い思いの雪だるまを作り、今年は全体で600個ほどが並びます。

名物のとちもちを販売し、雪だるままつりの実行委員を務める織田典子さんに今年の雪について聞くと、ここ最近で増えたと話します。

雪だるま実行委員会事務局・織田典子さん「最初は少なかった、スキー場もなかなかオープンできなかったが、金沢がいっぱい降ったときにこちらもいっぱい降ったので、それなりにある」

雪だるまを量産する「白峰流」の作り方

雪だるまを短期間に量産するため、白峰流の作り方があるとのことです。

まず、用意するのは、大きな桶とスコップ。水分を含んだ雪を入れ踏み固めます。

最後は顔を描いたティッシュペーパーを貼り付けて完成です。

30年以上前に始まったイベントですが、継続していくには課題もあります。人手不足です。

雪だるま実行委員会事務局・織田典子さん「路地に入っても、空き家が多かったりして、あまり（雪だるまが）ないな」

高齢者も多く、自力で雪だるまを作れる人は年々、減っています。

イベント存続の救世主 「しらみね大学村」の学生

そこで、頼もしい助っ人として加わるのが、県内の大学生が中心となって地域振興に取り組むサテライトサークル「しらみね大学村」の学生たちです。

5日は、当日振る舞うシチューの準備に取り掛かっていました。

しらみね大学村・目取眞（めどるま）綾夏さん「大学村を通して、白峰に来た人たちの名前を書いて、裏にいつ来たかの記録をとったりしている」

4年前の発足以降、これまでに活動に加わったのは、全国50の大学などから250人以上。本番の6日は60人以上の学生が集まって雪だるまを作ります。

そのうちの一人、目取眞さんは沖縄県出身です。

しらみね大学村・目取眞綾夏さん「雪に憧れて北陸にきた。雪だるまを作るのを毎年楽しんでいて、雪見ると「わー！」となる」

学生たちは、高齢化が進む白峰の力になりたいといいます。

しらみね大学村・秋田ひなたさん「まだまだ出店したくてもできないお店が増えてきているという話を聞いて、少しでも大学村がそこに貢献できればいいなと思っている」