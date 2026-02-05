「なんか、やせた！？」丸山礼、ドアップショットに「ハニに見える」「いやもう美人ですわ」の声！
物まねタレントでYouTuberの丸山礼さんは2月5日、自身のInstagramを更新。ドアップの自撮りショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】「なんか、やせた！？」「ハニに見える」
ファンからは「かわいいいい」「ビジュ最高！」「いやもう美人ですわ」「なんか、やせた！？」「ハニに見える」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ビジュ最高！」丸山さんは4枚の写真を投稿。光がきれいに当たり“盛れている”自撮りショットです。ドアップな分、肌の透明感が際立っています。フェイスラインも美しく、はっきりとした顔立ちが魅力的ですね。
「地下鉄で歩き食べは、初めて見た」5日の投稿でも、自撮りショットを公開した丸山さん。地下鉄の駅で撮影していますが、肉まんを頬張る姿がとてもチャーミングです。ファンからは「地下鉄で歩き食べは、初めて見た」「ビジュいいよ〜ほんとに」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)