【大阪王将】500円ごとに100円チケットがもらえるキャンペーンを実施
大阪王将は、2月6日〜15日の期間限定で500円の利用ごとに100円のチケット1枚がもらえる「大阪王将チケットバックキャンペーン」を全国の大阪王将店舗にて開催する。
「大阪王将チケットバックキャンペーン」
同キャンペーンでは500円の注文で1枚、1,000円の注文で2枚など500円の利用ごとに100円のチケットがもらえる。チケットは、2月16日〜4月30日まで利用可能。
なお、裏面に記載されている発行店舗のみで500円ごとに1枚利用できる。他のサービス券との併用はできず、デリバリーおよびアプリからのテイクアウト注文は利用できない。
100円チケット イメージ
