【松屋】最大1.5倍の「カルビ焼肉増量フェア」開催! テイクアウト限定で豚汁140円引きも
松屋フーズは2月10日10:00〜17日9:59の1週間限定で、「カルビ焼肉増量フェア」を一部店舗を除く全国の松屋にて開催する。
カルビ焼肉増量フェア
2026年に創業60周年を迎えた同社の60周年記念企画の第3弾として、「カルビ焼肉定食」(890円/ダブル:1,380円)は肉1.3倍で、「プルコギ定食」(890円/ダブル:1,380円)は肉1.5倍で、「キムカル丼」(小盛:660円/並盛:690円/大盛:910円/特盛:1,090円)は肉最大1.5倍で提供する。さらに使用する牛肉のグレードを上位2ランクに絞り込んでいる。
また、これらの定食メニューに関わるダブル定食・各種セット、単品もすべて対象となる。
さらに、対象メニューをテイクアウトすると「豚汁」が通常価格より140円引きの100円で購入できる。
フェア対象商品
なお、定食のライスは大盛・特盛が無料となり、株主優待券の使用も可能。テイクアウトの場合、みそ汁は別途料金が必要となる。
