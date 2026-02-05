５日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）に、５５周年コンサートを開催した歌手の研ナオコ（７２）と、かつて研のバックバンドをつとめていた“弟分”の３人組ロックバンド「ＴＨＥ ＡＬＦＥＥ」がＶＴＲ出演。独占インタビューで“青春秘話”を語った。

デビュー後、ヒットにめぐまれず“どん底生活”を送っていたＴＨＥ ＡＬＦＥＥ。同じ事務所の先輩だった研が、そんな３人を見るに見かねてバックバンドに誘い、ツアーに同行させてくれたという。高見沢俊彦（７１）は「ナオコさんは僕らにとってみると、ライフラインでした。食事から何から何まで全部お世話になった」と回顧。坂崎幸之助（７１）が「だって、ナオコさんのツアーに行くのに何十円しか持ってなかったでしょ」と話すと、桜井賢（７１）は「６円くらいだった」と返し爆笑。「ナオコさんのとこに行けば食べられる。死ぬことはない」と極貧時代を振り返った。

そんな頃、ＡＬＦＥＥを感激させたのが、１９７８年に出した曲「窓ガラス」（作詞＆作曲・中島みゆき）を「研ナオコ ｗｉｔｈ アルフィ」として出してくれたことだという。また、「ナオコさんのステージで僕らのコーナーを作ってくださったんです」と坂崎。桜井が「あんなにいっぱいいるお客さんの前に立つのが初めてだった」と話すと、高見沢は「だから、僕らのステージの基礎はナオコさんのステージなんですよ。要するに、華やかで泣かせて笑わせて、最後にまた泣かせて笑わす。すごく勉強になりましたね」と語った。

研は「『窓ガラス』で一緒にやれたっていうのは、すごく私の中では宝だし、自慢できる子どもたちです。１歳しか違わないけど」と話した。