東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気メモです。日曜日は衆院選の投開票日です。厳しい寒さとなり、雪が降る可能性もありそうです。そこで今回は、天気と投票率の関係についてお話します。



『投票率が下がる天気とは？』



過去20年の福岡県の衆院選投票率をグラフにしてみました。すると、前回よりも大幅に下がった年が2回ありました。それが2012年と2014年、いずれも12月に行われた選挙でした。特に、2014年は投票率が史上初めて50パーセントを切りました。





この2回の選挙の時はどんな天気だったのでしょうか。2012年は晴れのち曇り、最高気温は14.7℃と過ごしやすい天気でした。一方、初めて50パーセントを切った2014年は晴れ時々、曇りでしたが、午前中はみぞれが降りました。最高気温は9℃、最低気温は1.4℃と寒い一日でした。そして今回の選挙は2014年を大幅に上回る寒さで、平地でも雪が降る可能性があります。最高気温は4℃、最低気温は1℃の予想です。今季一番の寒さとなり、山沿いでは積雪や路面凍結が発生する可能性があるので、可能な方は期日前投票をおすすめします。当日に投票に行く際は運転などに十分注意をしてください。