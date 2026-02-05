お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が５日、自身のＸを更新。ヤクルトやメジャーリーグで活躍した野球解説者の五十嵐亮太さんが人命救助をした場に立ち会ったことを明かした。

以下、真栄田の投稿（原文ママ）。

今日さ、ある場所で人が倒れたのよ。で気づいた人が大声で助け求めてさ。俺はそれ聞いて救急車呼ぶように、施設の人に連絡したけどさ、現場に行くと騒然としていて、倒れた人をみなが囲んでいたがパニックだった。倒れた人は、息をしていなくて、みんな戸惑っててさ、俺も呆然とただ立ちつくしてさ、そんな中、一人落ち着いて皆に指示を出して、「AED！」とAEDを求め、来るまで心臓マッサージして、来たAEDを倒れた人の心臓部にあてて、処置した男の人がいたのよ。その人、元ヤクルトの投手、五十嵐さんでさ。やっぱりプロって凄いというか、あんな状況で落ちついて行動してさ。もちろん他の協力していた方々もいて、みんな凄いなと思ったけど。その後、救急車が来て運ばれて、聞いたらその倒れた人は一命をとりとめたそうです。それは処置が早かったからだと思う。いざという時に、その人の本当のとこというか、なんか出るよね。最近、俺は特に応援している野球チームもなかったけど、今日から俺はヤクルトスワローズファンになったよ。