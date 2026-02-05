歌舞伎町“トー横”舞台の青春逃亡劇『東京逃避行』映画公開前にコミカライズ決定
映画監督の藤井道人と俳優・綾野剛が審査員を務めた「第2回東京インディペンデント映画祭」でグランプリを受賞した秋葉恋監督の作品を長編映画化した『東京逃避行』が、3月20日より劇場公開される。これに先駆け、電子雑誌「チャンピオンBUZZ」（秋田書店）にてコミカライズされることが決定した。
【画像】漫画『東京逃避行』サンプル画像
秋葉監督は、7歳から映画制作を始め、高校生映画甲子園で最優秀監督賞を受賞するなど早くから才能を発揮してきた2001年生まれの新鋭。本作は、自身が新宿・歌舞伎町で過ごした経験をもとにした完全オリジナル脚本で、都の条例により“トー横”が封鎖された後の街を舞台に、居場所を失った若者たちの一夜の逃避行を描く。
キャストには、家庭や学校に居場所を見いだせず歌舞伎町へ向かう高校生・飛鳥役に寺本莉緒、ネット小説「東京逃避行」の作者・日和役に池田朱那、若者たちの心の拠り所となるエド役に綱啓永、トー横のリーダー格メリオ役に高橋侃ら、注目の若手俳優が集結した。
今回発表されたコミカライズ（漫画：雨乃くじら）では、映画の世界観を踏襲しながら、飛鳥と日和の関係性により焦点を当てたストーリーを展開。出会いから心の距離が縮まる過程や、“居場所”を求める感情の揺れを繊細に描き、映画本編の一夜の疾走感に加え、その後のエピソードにも触れていくという。映画公開前から作品の魅力を別角度で楽しめる内容になりそうだ。
3月5日発売の「チャンピオンBUZZ 2026年Vol.30」より連載がスタートし、Webマンガサイト「チャンピオンクロス」でも順次掲載される予定。
