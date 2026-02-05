espoirの新作UVベース♡ピンクのCICAでナチュラルトーンアップ

韓国の人気メイクブランド「espoir（エスポア）」から、春にぴったりの新作UVベース『ウォータースプラッシュサンクリーム CICAトーンアップ』が登場♡2026年3月3日より全国のバラエティストアやドラッグストアにて順次発売されます。ピンクジェルの軽やかなつけ心地で、肌の黄ぐすみや色ムラを補正。CICAやナイアシンアミドなどの保湿成分も配合し、紫外線をしっかりカットしながら、すこやかな血色肌へ導いてくれます。

血色感×補正力でノーファンデ仕上げ♡



ウォータースプラッシュサンクリーム CICAトーンアップ

価格：2,530円(税込)

『ウォータースプラッシュサンクリーム CICAトーンアップ』は、メイクアップ効果によって黄ぐすみや色ムラを補正し、ナチュラルな血色感を演出するピンクカラーのUVベース。

SPF50+/PA++++の高UVカット力を持ちながら、さらっとした軽いテクスチャーで快適なつけ心地です。

ファンデーションいらずのナチュラルな肌仕上がりを叶えてくれるから、春のデイリーメイクにもぴったり♡

CICA×ナイアシンアミドで敏感肌にも

ツボクサ由来の7種のCICA成分※¹やナイアシンアミド、パンテノールなどを配合。

季節の変わり目でゆらぎがちな肌もやさしくいたわりながら、乾燥による肌荒れを防ぎ、すこやかな肌をサポートします。

スキンケアの延長のようななめらかな使い心地で、ベースメイクしながら肌の調子も整えてくれる優秀アイテムです♡

※¹ ツボクサエキス、ツボクサ根エキス、ツボクサ葉エキス、アシアチコシド、マデカッソシド、アシアチン酸、マデカシン酸（いずれも整肌成分）

春の肌に、軽やか血色UVを♡

UVカット・補正・保湿ケアまでを1本で叶える『ウォータースプラッシュサンクリーム CICAトーンアップ』は、春のゆらぎ肌にぴったりのベースメイク♡ 自然なトーンアップで肌を明るく見せながら、紫外線もしっかりブロック。メイク感を抑えたナチュラルな仕上がりだから、ノーファンデ派にもおすすめです。espoirのUVシリーズで、自分にぴったりの肌印象を手に入れて♪