草津温泉から徒歩5分の戸建て、土地と建物合わせて30万円の“ワケアリ物件”を調査『見取り図の間取り図ミステリー』
きょう5日放送の読売テレビ・日本テレビ系『見取り図の間取り図ミステリー』（毎週木曜 後10：00）では、人気観光地・草津温泉にある30万円で購入した家が登場する。
【動画】草津温泉の“ワケアリ物件”を調査する高地優吾＆はいだしょうこ
建物の間取り図に隠された謎をクイズにして、MCの見取り図がゲストやサブMCの横澤夏子と一緒に解き明かすバラエティー番組。今回は「「激安の家＆謎の住宅街スペシャル」と題して、30万円で購入した草津温泉の一戸建てとオーストラリアの不思議な家を紹介する。
群馬県の名湯・草津温泉の一戸建て。同じような条件の家が5000万円もするのに、なぜ30万円で買えたのか。新企画「100万円で買った家」（100万円以下で購入した家を紹介）の第１弾として、草津温泉の中心から徒歩5分の立地ながら、土地と建物あわせて30万円で購入した家を調査する。
この家に暮らす住人は、会社の転勤をきっかけに“ある叶えたい夢”を実現させるため、この“ワケアリ物件”を30万円で購入。リノベーションして夢を実現させ、「前よりも充実しています。毎日幸せ」だと言う。はたして30万円で購入できたワケとは。温泉ソムリエの資格を持つSixTONESの高地優吾（※高＝はしごだか）と、温泉好きなはいだしょうこが調査に向かう。
このほか、「住人が飛行機を持っている住宅街」や「アイデアだらけの黒い箱の家」が登場する。
【出演】
MC：見取り図（盛山晋太郎・リリー）
サブMC：横澤夏子
ゲスト：
カンニング竹山
平愛梨
豊嶋花
三田寛子
ゲスト（ロケのみ）：
高地優吾（SixTONES）
はいだしょうこ
ベッキー
川村エミコ（たんぽぽ）
