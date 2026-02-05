投票日が3日後に迫った衆議院選挙の「候補者を追う」、5日は秋田3区です。



7度目の顔合わせとなった自民党と国民民主党の前の議員が、初めてとなる一騎打ちに臨んでいます。



長く議席を争ってきた2人のこれまでと、今回の選挙戦を追いました。



秋田3区に立候補しているのは、届け出順に、自民党の前の議員御法川信英氏61歳と、国民民主党の前の議員村岡敏英氏65歳です。



自民・前 御法川信英氏

「高市早苗がんばれと。背中を押してくださる方はぜひ、この選挙区では御法川」





■自民・前 御法川信英氏(61)

国民・前 村岡敏英氏「もっと、国会に秋田の声を届けます」これまでの衆院選でも長年、火花を散らしてきた2人。父親はともに自民党の衆議院議員でした。御法川氏の父・英文氏は4期。村岡氏の父・兼造氏は9期務め、官房長官の経験もあります。小選挙区制度の導入で2人は、選挙区と比例代表ですみ分けを図る“コスタリカ方式”でも当選を重ねます。しかし英文氏の死去に伴い、比例代表での出馬を予定していた兼造氏が選挙区に立候補し、後を継いだ御法川氏との弔い合戦に。勝利した御法川氏と次の衆院選で戦ったのが村岡氏。以来、村岡氏が県知事選に出馬した後の2021年を除く、全ての衆院選で顔を合わせてきました。御法川氏は大仙・仙北地区を、村岡氏は本荘・由利地区を主な地盤に、保守票も巻き込んで繰り広げてきた激戦。7度目の戦いは初めての一騎打ちです。

「豊かな秋田を作るために頑張ります。御法川でございます。おはようございます」



8回目の当選を目指す自民党の御法川信英氏。



真冬の総選挙で演説の多くを屋内で行っています。



地盤の大仙市でこの日訴えたのは、高市政権の継続と小選挙区での議席奪還です。



御法川信英氏

「この高市内閣、本当にこれからの日本を決める大事な内閣だと私は確信しております。全力で応援させていただきたいし、そのためには皆さんから何とか、この御法川勝たせていただくしかなりません。この選挙区で。何とか前回の雪辱も果たしたいと思います」



全国有数の米どころで知られる秋田3区。



御法川氏が訴える政策の柱の一つが農業です。



御法川信英氏

「田植えしたときに、今年の米価何となるか分からないでは話にならない。ギャンブルですからそれは。そうでなくてちゃんと先見通せるように、できるだけ複数年で米価というのが見えてくるようなそういう仕組みを今作ろうとしています」



今回も村岡氏との接戦が報じられる中、知名度のある閣僚経験者などが続々と応援に入っています。



この日、駆け付けたのは自民党の鈴木俊一幹事長です。



与党と野党の調整役、国会対策委員長代理を務めている御法川氏が党にとって不可欠な存在だと訴えました。



自民党 鈴木俊一幹事長

「他党ともですね、深いパイプ人脈ができるわけでありますが、しかし長くやっていれば必ずそうなるというわけではないんです。国対で大切なことは信用であります」「秋田ご地元のため元よりでありますけれども、我が自由民主党のためにも絶対に議席を失ってはならない」



御法川氏を応援する声は県内の政治家からも。



今週月曜日、湯沢市で開かれた演説会には鈴木知事が駆け付けました。



クマ対応をめぐる自衛隊の派遣に触れながら、県政の課題解決のためには御法川氏が欠かせないと話します。



鈴木知事

「クマ被害皆さんご承知のとおり、先ほどご紹介いただきましたけども、あれはあたかも私が迅速な対応で自衛隊を呼んだというふうに言っていただくことも多いんですけども、本当は御法川さんが言い出したことなんです。ここだから明らかにしますけども」「私が今からやろうとしていることの背中を押していただけるという方がいらっしゃるのであれば、私へのご支援は御法川さんへの一票、そして比例も自民党への一票ということでぜひお力を貸していただきたい」



御法川信英氏

「今回は何とかして勝ち抜きたい。勝ち抜いて、高市さんのために頑張りたいし、鈴木知事の役にも立ちたいし」



自民党の組織力に加えて、鈴木知事や多くの市町村長からも後押しを受け、支持拡大を図ります。



経済成長のためには安定した政治基盤が必要で、物価高騰に負けない賃金アップを実現すると訴える御法川氏。



地域の声を「かたち」にするとアピールしています。

■国民・前 村岡敏英氏(65)

4回目の当選を目指す国民民主党の村岡敏英氏。



今回の衆院選で、初めて連合秋田から推薦を受けました。



連合秋田 小川純会長

「負担軽減を行ってそして手取りを増やしていくんだ。そういうことを一貫して訴えて国会の中でも取り組んでこられた。これはすばらしいことだというふうに思っています」



最初の出馬から20年余り。



真冬の衆院選で自身の選挙活動を行うのはこれが初めてです。



村岡敏英氏

「36年前やったわけですけども、その時実は私、秘書でこの選挙を経験しています。その時に私の父なんかは『こんな時にやっぱり選挙やるべきではない』ということでそういうのを伝えていこうというふうにしていたわけですけど36年たって忘れちゃったんじゃないかと」



過去の教訓を生かすべきだと話す村岡氏。



この日は、積雪が2メートルを超えていた特別豪雪地帯の東成瀬村で遊説をスタートさせました。



村岡敏英氏

「50年変わらなかったこの国土の均衡ある発展にしっかりと挑戦してまいります。ぜひ村岡に託してください」



議員ではなかった期間も含めて、「どの国会議員よりも現場を見て回った」と自負しています。



村岡氏

「雪下ろしやっていたんですか。あら大変だものな」

除雪作業中の人

「ほら一人暮らしとか病気とか」

村岡氏

「自分のうちでは出来なくなっている人いっぱいいるからすな」



前回の衆院選の後は、少数与党と野党の間に緊張感があったからこそ、国民目線の政策が実現できたと党の存在感をアピールしています。



村岡敏英氏

「しっかりと雪国の大変さを国会の中で話してきますんで。頑張ります。ガソリンは安くなったすべ。だいぶね。いろいろなことちゃんとしてきますんで」



村岡氏は今の農政を目まぐるしく方針が変わる猫の目政策だと批判しています。



村岡敏英氏

「消費者も手頃。そして農家の人も再生産となると、やはり戸別所得補償を、もう少しバージョンアップして、われわれ国民民主党が主張しているのは、食料安保基礎支払い。それを安定的な財源として農家を支えていきたいと」



選挙戦終盤となった4日、国民民主党の榛葉賀津也幹事長が応援に駆け付けました。



国民民主党 榛葉賀津也幹事長

「1年間の人口減少90万人だよ。秋田県一つ丸々、毎年毎年日本から消えていくんだ。それじゃあダメだからわれわれは協力するものは何でも協力する」

「また古い政治を、戻してはダメです。どうか皆さん、やっと、村岡兄貴のところに来られましたよ。どうしても選挙区で勝たせてください。選挙区でないとダメなんです」



村岡敏英氏

「国政の中で、地方がしっかりと自立でき、そして、ここに住む若い人たちが働く場所をしっかりと確保して、次の世代に引き継いでいく、そんな秋田を作ろうじゃありませんか。われわれの手で、作りましょうよ」



秋田の課題を解決することは全国の道しるべになると強調している村岡氏。



2回連続の小選挙区での議席獲得を狙います。



村岡敏英氏

「必ずやこの3区で勝って、皆さんと秋田を変えていきます。村岡です。村岡敏英です。みなさん力をください。みなさんの力をぜひこの村岡敏英に。みなさんよろしくお願いします」



2人が選挙運動ができるのは7日土曜日まで。



投票日はその翌日です。



