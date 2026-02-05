女優でグラビアアイドルの福井梨莉華さんのSPA!デジタル写真集「福井梨莉華 福を呼ぶ神ボディ」（扶桑社）がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】清楚…チェック風のワンピースドレス姿の福井梨莉華さん

圧倒的なグラマラスボディと20歳になり大人っぽさを増した表情で、2025年のグラビア界を席巻した福井さん。彼女のグラマラスボディは、まさに「福を呼ぶ神ボディ」です。同写真集は多幸感あふれるグラビアカットを収録しています。



表紙には、ニット素材の被り物をつけて微笑むキュートなカットが採用されています。誌面では赤いチェック風のワンピースドレス姿で清楚な雰囲気を漂わせる一方、水着パートでは鮮やかレッドのビキニ姿でグラマラスなボディを大胆披露。 また、ツバメ柄のレオタード風変形水着を着こなした姿は、90センチのド迫力バストと美くびれがいっそう際立ち、必見のカットです。



（提供：週刊SPA!編集部 撮影：唐木貴央 ヘアメイク：中村未幸 スタイリング：KAN）



【福井梨莉華さんプロフィール】

ふくい・りりか 2005年1月12日生まれ 岐阜県出身 スリーサイズ：B90 W59 H86 血液型：O型 ドラマ『しあわせは食べて寝て待て』、『おいち不思議がたり』（NHK）、映画『ソーゾク』などで女優として活躍。2024年からグラビアで各誌の表紙を飾る。1 st写真集『あいの道しるべ』（講談社）が発売中 公式X：@fukuiririka 公式Instagram：@fukuiririka