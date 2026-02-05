県内は気温が上がり、各地で雪どけが進んでいます。秋田市ではきのうから、夜通しで一斉除雪が行われ、市民が朝から住宅地に残された雪をよせる作業に追われていました。



記者「秋田市泉の住宅地です。この先、道路のすぐ左側に大きな山が作られていまして、対向車とすれ違うことができなくなっています。車も人も譲り合いながら通行しているような状況です。」



秋田市は原則として、道路の積雪が10センチ以上になると一斉除雪を始めます。きのうは気温が上がって雨が降り、路面状況の悪化が予想されたため、午前9時から夜通しで作業を行いました。





小学校の通学路では、児童が、道路の両側にできた雪の山の間を縫って通学する姿がみられました。記者「こちらの道路は、夜中に除雪作業が行われたそうなんですが、車道はきれいになっています。ただ、朝になってかたまった雪が家の前などに残されていて、住民の人たちがよける作業に作業に追われています。」秋田市の住宅地では、よせられた雪で道幅が狭くなっていたところや家の出入り口がふさがれていたところがあり、住民が雪よせに追われました。住民「朝起きて玄関口や窓口や入り口にいっぱいあれば、いやー、また寄せなきゃいけないのかな、こういう気持ちになるわけよ」住民「いや、まぁでもしょうがないってばしょうがない。ブルドーザー入った後、雪一緒にってばなかなか、スペースもないしね。しょうがないと思います」道路の除排雪を担当する秋田市道路維持課は去年11月に対策本部を設置し、日々対応にあたっています。道路の状況を確認しながら除排雪の判断や住民からの要請を受けた際の委託業者との調整をおよそ40人体制で行っています。秋田市の除排雪で最も優先されるのは通行スペースの確保です。道が通れるように一時的に雪を溜めておき2日ほどかけて雪山を移動させる方針で対応にあたることにしています。秋田市道路維持課佐藤正利課長「一気に走行不能になるような状況になりますので、そこは一帯で幹線道路も生活道路も必要なところは一気に除雪する、稼働して、それでまずは通行を確保するということで除雪を優先するという形で今回もやらせていただきました。いくらでも市民の皆さんにご迷惑をおかけすることのないように、安全な通行を確保できるように日々頑張っていきたいと思ってますので。」5日午後4時時点の積雪は、北秋田市の阿仁合で132センチ、鷹巣で115センチ、仙北市の角館で113センチなどとなっています。気温の上昇で積雪は減りつつありますが、各地で依然として平年を大きく上回っています。大館市の正午時点の積雪は99センチ。過去5年で最大となった5日前の積雪と比べると7割ほどに減っていて、雪どけが進んでいます。屋根の雪下ろしを行う際はヘルメットや命綱を着用して、複数人で行うようにしてください。また、落雪やなだれ、車の運転にも注意が必要です。