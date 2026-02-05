¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ç¯¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«⁉¡×¹ÓÀîÀÅ¹á¤¬20Ç¯Á°¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Îà¤¢¤Î»þá¤òºÆ¸½¡ªºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥È¥ê¥Î¤Ëµ¢´Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¥¢¥Ä¤¤¡×¡Ö¤à¤·¤íº£¤ÎÊý¤¬¤ªÈþ¤·¤¤¡Á¡ª¡×
20Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Ç
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¹ÓÀîÀÅ¹á¤¬¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥È¥ê¥Î¤Ç»£±Æ¤·¤¿¾ì½ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖTorino2006¢ª2026¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤ÎÂç¤¤Ê¥Ü¡¼¥É¤Ë¼«Ê¬¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¡¢¤½¤ì¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Ï2006Ç¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¥¸¥ã¡¼¥¸¤òÃå¤¿»Ñ(Åö»þ24ºÐ)¡¢2ËçÌÜ¤Ïº£²ó¡¢Æ±¤¸¥Ü¡¼¥É¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¸½ºß¤Î»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥ó¤Î¿ô¤âÁý¤¨¡¢20Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤³¤Î2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«⁉¡×¡Öº£¤Ç¤â¤¢¤Î¤È¤¤Î¼Â¶·¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¡¼¤¤¡ª¡×¡Ö20Ç¯Á°¤È¤¢¤Þ¤ê¤ª»ÑÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¡×¡Ö¶»Ç®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤à¤·¤íº£¤ÎÊý¤¬¤ªÈþ¤·¤¤¡Á¡ª¡×¡Ö¥È¥ê¥Î¤Ëµ¢´Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¥¢¥Ä¤¤¡×¡Ö20Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤À¤Ê¤¢¡×¡Ö¥¤¥Ê¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬ ¤¤¤Þ¤À¤ËÁ¯ÌÀ¤Ëµ²±¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹ÓÀî¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸½ÃÏ¤«¤éÃæ·Ñ¤¹¤ë¡£