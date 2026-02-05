上越市の山間部にある田麦集落。雪の重みで車庫が倒壊するなど、ここでも住民たちが雪と格闘しています。高齢化が進むなか、除雪作業の担い手が課題となっています。



■白井希咲記者

「上越市大島区では、道路両側が雪の壁となっています。午前11時半現在、積雪計は約360cmを示しています。」



上越市によると、田麦集落は2月に入り積雪が4mを超えたということです。



3日、地元住民らが共同で管理する車庫が雪の重みで倒壊。

その瞬間を見ていた住民はー



■車庫の利用者 山岸久雄さん

「金属音がキンキンとして、これは倒れるといったらガサッと倒れた。」



なかには、農機具や軽トラックなどを保管していました。



■車庫の利用者 山岸久雄さん

「被害額としては200万円ぐらい。なかに色々道具が入っていました。この雪で対処できないから、春までこのままにせざるを得ない。」



日常の暮らしにも雪の影響がー



■車庫の利用者 山岸久雄さん

「食料品も大変。燃料も配達してもらわないと、お年寄りが多いので。」



■住民

「降るときはずっと。腰が痛くて、(雪は)もういらない。」



空き家の雪下ろしは、住民らが行います。



■牛田光則さん

「気温が上がって雪が締まって、かさは減っても荷重はむしろ増えるので。倒壊する前に下ろしてあげないと危ない。」



半日がかりの重労働･･･牛田さんと一緒に作業をするボランティアは全員70代です。



■牛田光則さん

「年々空き家になっていく家が増えている。管理も含めて できれば誰か新しく来て、新しい住民に引き継いでいければ。」



週末も大雪になる予報で、住民たちは不安の声を上げています。