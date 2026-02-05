5日(木)は、上・中越を中心に日差しが届いて気温が上がりました。。ただ、6日(金)は冬らしい天気がまた戻ってきそうです。



◆6日(金)午前9時の予想天気図

寒冷前線が本州付近を通過したあと、次第に強い冬型の気圧配置になる見込みです。このため、はじめは各地雨が降りますが、次第に雪に変わるでしょう。



◆6日(金)の天気の移り変わり

朝6時は日の差すところもありますが変わりやすい天気で、下越や佐渡を中心に雨が降るでしょう。



日中は、各地で天気がくずれて雨の降るところが多いでしょう。ただ、午後は次第に平地も雪に変わり、新たに雪の積もるところがありそうです。



◆予想降雪量［5日(木)夜～6日(金)朝にかけて・多いところ］

山沿いも含め、各地0cmの予想です。



◆その後の予想降雪量［6日(金)朝～夕方にかけて・多いところ］

上・中・下越の山沿いで10cm、平地で0cmの予想です。

ただ、6日(金)夜は新潟市も含め平地でも雪が積もりそうです。路面状況の変化に注意ください。



そして、土日は再び大雪になりそうです。



◆7日(土)の寒気予想

大雪の目安になる非常に強い寒気が県内付近をすっぽりと覆う見込みです。ただ、8日(日)にかけてはこれ以上のさらに強烈な寒気が南下してくる見通しです。



そして、今回は【里雪タイプ】になりそうです。このため、土日は平地も含めて各地で大雪になり、積雪が増えるでしょう。とくに8日(日)は【警報級の大雪】になり、交通に影響が出るおそれがあります。



予定の変更するなどして、週末の外出は控えてください。