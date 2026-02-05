雪の重さで建物の倒壊が相次ぐなか、関係者は対応に追われています。



長岡市では、倒壊したアーケードの解体作業が始まりましたが、雪降ろしは思うように進んでいません。



長岡市の繁華街・殿町。3日に倒壊したアーケードの解体作業が始まりましたが、関係者の悩みの種は積もったままの雪です。週末も大雪の予報となっていることなどから、長岡市はアーケード管理組合に6日までを目安に雪降ろしをするよう依頼。関係者は対応に追われています。



■アーケードを管理する 電気設備業者

「慌てて昨日 持ち主全員に連絡したが、まだ連絡が取れないところもある。年配の方が一人暮らしで雪下ろしできず、市役所に相談に行ったができない。(自治体には)何かしら今後のことを考えてもらわないと。」