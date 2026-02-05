総務省が『人口移動報告』を発表し、新潟県は転出超過が全国ワースト4位でした。



総務省によりますと、2025年 県の転入者数は2万2120人、転出者数は2万8499人。人口が流出したことを示す転出超過が6379人となり、2024年と比べ597人拡大しました。



転出超過となっている全国40道府県のなかで、新潟県はワースト4位でした。

新潟大学の溝口由己教授は次のように指摘します。



■新潟大学経済科学部 溝口由己教授

「(県の総合計画で)『住んでよし、訪れてよし』をスローガンとされてますけど、これでは足りない。3つ目として『働いてよし』これが必要。それによって働きやすい環境の整備がさらに進むことが重要。」



とくに女性が働きやすい環境作りに力を入れるべきだと言います。



■新潟大学経済科学部 溝口由己教授

「若年層の女性の転出超過が今後の県の人口減少につながる問題になる。そこは注意が必要。」



花角知事は、若者の流出について4日の定例会見で「関係者と共有しながら取り組んでいきたい」としました。