台湾の大手半導体メーカー・TSMCが、熊本の工場で国内初となる「先端半導体」を量産する計画を政府関係者に伝えました。設備投資の規模は、およそ2兆6000億円とみられています。

TSMCは、2024年12月に熊本の第1工場を稼働させ、第2工場では当初、7ナノメートル以下の半導体を製造する計画でした。5日、総理官邸を訪れたTSMCのシーシー・ウェイ会長。熊本の第2工場で、回路線幅3ナノメートルの「先端半導体」の量産に取り組む意向を高市総理に伝えました。赤澤経済産業大臣とも面会したシーシー・ウェイ会長は、“3ナノ”への計画変更について「地元の経済の成長にも貢献し、日本のAI産業の基盤にも資するものと考えます」と述べました。複数の政府関係者によりますと、設備投資の規模は170億ドル、日本円でおよそ2兆6000億円が見込まれるということです。

熊本県の木村敬知事は、「新たな未来型産業づくりにつながる」と歓迎した上で、地域の課題解決を進めると話しました。



木村敬知事

「道路の整備や、工業用地、下水道の整備なども、第2工場の稼働を見据えて周辺のインフラ整備はこれまで通りにしっかり進めていきたい。」



改めて第２工場でどんなものが作られるのか、民間のシンクタンクで、経済安全保障と半導体について研究する田上英樹さんに聞きました。

第１工場で製造しているのは１２ナノから２８ナノで、自動車やカメラのセンサーなどに使われます。

一方、5日に計画が発表された３ナノは、自動運転車、ロボットなどに活用が見込まれています。実現すれば、国内で初めて３ナノの半導体を使った製品が作られることになります。

田上さんは、３ナノの生産拠点ができることで、「材料や装置メーカーのサービス拠点とともに、半導体関係の高度人材の集積が予想される」と話しています。