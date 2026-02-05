「床が冷たいを忘れる」包まれるように暖かい“履くダウン”のようなルームシューズ
フローリングの冷えが気になる季節、厚手の靴下だけでは物足りない…そんな人に支持されているのが、すっぽり包み込むフィット型のルームシューズだ。「まるでダウンを履いているみたい」な保温力と、脱ぎたくならないフィット感。家事や在宅ワーク、ちょっとした移動までストレスなく使えるのが魅力だ。今回は、暖かさ・軽さ・履き心地を重視した“ずっと履いてたい”ルームシューズを厳選して紹介する。
【写真】足を入れた瞬間、暖かい…「脱ぐ理由がない」軽くて包まれる“履くダウン”
■モンベル ダウンキャンプシューズ
アウトドアブランドならではの保温設計が光るモンベルのダウンキャンプシューズ。中綿にはダウンを使用し、足全体をふんわり包み込むような履き心地が特徴だ。軽量で足への負担が少なく、長時間履いていても疲れにくい。足首まで覆うデザインで冷気を遮断し、フローリングの冷たさも感じにくい。コンパクトに収納できるため、自宅用だけでなくキャンプや旅行先の室内履きとしても活躍する。シンプルな見た目で性別を問わず使えるのもポイント。
●おすすめポイント
・ダウンならではの高い保温力
・軽くて長時間履いても疲れにくい
・室内外問わず使える汎用性
■グンゼ UCHI-COLLE バウンドヒータープラス ブーツタイプ
インナーウェアで培ったノウハウを活かした、グンゼのルームブーツ。足首まで包み込むブーツ型で、冷えやすい足元をしっかりガードする。内側は発熱素材を使用し、体温を逃がしにくい構造。フィット感が高く、歩いてもズレにくいのが特徴だ。柔らかい履き口で締め付け感が少なく、リラックスタイムにも最適。家の中で動き回る人や、冷え対策を重視したい人に向いている。
●おすすめポイント
・発熱素材で足元を効率よく保温
・ズレにくく安定した履き心地
・冷えやすい足首までしっかりカバー
■KACHIKA 発熱ボア ルームシューズ
「暖かさを再設計」をうたうKACHIKAのルームシューズは、内側の発熱ボアと断熱ソールが特徴。足を入れた瞬間から暖かさを実感でき、冷えた床からの冷気をしっかり遮断する。見た目はスリッパ感覚だが、フィット感が高く脱げにくい設計。外履きOKの仕様で、ベランダや玄関先など短時間の外出にも対応する。実用性とデザイン性を両立した一足だ。
●おすすめポイント
・発熱ボアで即暖
・外履きもできる汎用性
・軽くて歩きやすい設計
■ミズノ ルームブーツ
スポーツブランド・ミズノが手がけるルームブーツは、動きやすさと保温性を両立。撥水加工を施した表地で、キッチンや洗面所など水回りでも安心して使える。中綿入りで足元を暖かく保ちつつ、足裏の安定感も高い。家の中での立ち仕事や移動が多い人にとって、ストレスの少ない履き心地が魅力だ。シンプルなデザインで日常使いしやすい。
●おすすめポイント
・撥水仕様で水回りでも安心
・安定感のあるソール
・家事や作業中でも動きやすい
ルームシューズは「履いている方が快適」な方が良い。まるでダウンのような保温力と、脱ぎたくならないフィット感を備えた一足があれば、冬の家時間は確実に変わる。フローリングの冷えが気になる人こそ、自分の生活スタイルに合ったルームシューズを選んでみてほしい。
■モンベル ダウンキャンプシューズ
アウトドアブランドならではの保温設計が光るモンベルのダウンキャンプシューズ。中綿にはダウンを使用し、足全体をふんわり包み込むような履き心地が特徴だ。軽量で足への負担が少なく、長時間履いていても疲れにくい。足首まで覆うデザインで冷気を遮断し、フローリングの冷たさも感じにくい。コンパクトに収納できるため、自宅用だけでなくキャンプや旅行先の室内履きとしても活躍する。シンプルな見た目で性別を問わず使えるのもポイント。
●おすすめポイント
・ダウンならではの高い保温力
・軽くて長時間履いても疲れにくい
・室内外問わず使える汎用性
■グンゼ UCHI-COLLE バウンドヒータープラス ブーツタイプ
インナーウェアで培ったノウハウを活かした、グンゼのルームブーツ。足首まで包み込むブーツ型で、冷えやすい足元をしっかりガードする。内側は発熱素材を使用し、体温を逃がしにくい構造。フィット感が高く、歩いてもズレにくいのが特徴だ。柔らかい履き口で締め付け感が少なく、リラックスタイムにも最適。家の中で動き回る人や、冷え対策を重視したい人に向いている。
●おすすめポイント
・発熱素材で足元を効率よく保温
・ズレにくく安定した履き心地
・冷えやすい足首までしっかりカバー
■KACHIKA 発熱ボア ルームシューズ
「暖かさを再設計」をうたうKACHIKAのルームシューズは、内側の発熱ボアと断熱ソールが特徴。足を入れた瞬間から暖かさを実感でき、冷えた床からの冷気をしっかり遮断する。見た目はスリッパ感覚だが、フィット感が高く脱げにくい設計。外履きOKの仕様で、ベランダや玄関先など短時間の外出にも対応する。実用性とデザイン性を両立した一足だ。
●おすすめポイント
・発熱ボアで即暖
・外履きもできる汎用性
・軽くて歩きやすい設計
■ミズノ ルームブーツ
スポーツブランド・ミズノが手がけるルームブーツは、動きやすさと保温性を両立。撥水加工を施した表地で、キッチンや洗面所など水回りでも安心して使える。中綿入りで足元を暖かく保ちつつ、足裏の安定感も高い。家の中での立ち仕事や移動が多い人にとって、ストレスの少ない履き心地が魅力だ。シンプルなデザインで日常使いしやすい。
●おすすめポイント
・撥水仕様で水回りでも安心
・安定感のあるソール
・家事や作業中でも動きやすい
ルームシューズは「履いている方が快適」な方が良い。まるでダウンのような保温力と、脱ぎたくならないフィット感を備えた一足があれば、冬の家時間は確実に変わる。フローリングの冷えが気になる人こそ、自分の生活スタイルに合ったルームシューズを選んでみてほしい。