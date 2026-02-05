住民9％が外国人…川口市の埼玉2区　自民前職元大臣に維新前職・国民と参政の新人が挑む　ともに外国人政策の規制強化訴え

衆議院選挙の投開票日まで3日。

外国人政策の最前線として注目されているのが、埼玉・川口市を舞台とする埼玉2区です。

川口市の人口は約60万8000人。

このうち市内に住む外国人は5万3790人で全体の約9％を占め、全国の市区町村で2番目に多くなっています。

さらに、最近の傾向としては市内で暮らす日本人の数が減り外国人が増えているのが川口市の特徴です。

チャイナタウンとして知られる西川口駅周辺には、中国語、英語、ベトナム語が書かれた駐輪禁止の貼り紙も。

2月1日に投開票が行われた川口市長選では立候補した6人のうち、外国人の受け入れ反対などを訴えた2人の候補が全体の約2割の得票数を得ました。

一方、今回の衆院選で埼玉2区には自民、維新、国民、参政から4人の候補者が出馬。

各党の公約を比較すると、いずれも外国人政策の厳格化や規制強化を訴えます。

2025年の参院選で躍進した参政党から出馬したのは菅野静華候補（37）。

行き過ぎた外国人の受け入れに反対の立場です。

参政・新 菅野静華候補：

移民の大量な受け入れ、過剰な受け入れには反対です。ここに対して歯止めをかけなければ日本がどんどんおかしくなっていく。

小学校教師の経験を持ち、川口市議を任期途中で辞職し国政進出を目指します。

参政・新 菅野静華候補：

受け皿がないのに外国人を受け入れすぎたせいで、地域の方々とトラブルが生じている。こういった話を市議会時代、たくさんの方から相談を受けてまいりました。

また、「ネットで誤情報のようなものが流れていて、川口のイメージ自体も下がっている。デマみたいなことも多い。そこもしっかり規制していきたい」と訴えました。

一方、日本維新の会から出馬したのは3期目を目指す高橋英明候補（62）。

維新・前 高橋英明候補：

この外国人問題、次のステージに変わっております。

自民党と連立を組む維新ですが、前回の衆院選ではその自民党候補に敗れ比例復活しました。

維新・前 高橋英明候補：

急激な人口減少、その時に労働力としての外国人をある程度見込まざるを得ないのかもしれないが、めったやたら入れるワケにはいかない。

また、外国人政策を巡っては「経済界なんかは（外国人を）どんどん入れたいような雰囲気を持ってるから、自民党は忖度（そんたく）して消極的なので、自民党が手の届かないようなところ、我々が手を出してどんどん改革していく」と、連立を組む自民党との違いをアピールします。

自民党からは当選9回のベテラン、新藤義孝候補（68）が出馬。

自民・前 新藤義孝候補：

川口の声を国政につないでいく。

自民党の外国人政策本部長を務め、外国人問題は自治体任せではなく国が責任を持って支えるべきだと訴えます。

自民・前 新藤義孝候補：

違法な行為には厳格に対処する。そしてきちんとルールを今の社会に合わせた外国人制度に直さなければいけないと思っています。高市首相にはそういう提言を自民党として出した。

川口市には外国人問題に対して国や自治体が連携し、ワンストップで対応するセンターの設置準備を進めています。

これについて新藤義孝候補は「少なくとも暮らしの中で非常に迷惑を受けている。それから怖い思いをした、不快な思いがある。それに対してセンターがまず一義的に対応すると。それには大きな期待をいただいている」と話しました。

国民民主党からは細谷勇人候補（36）が出馬。

この選挙区で最年少の36歳です。

外務省や総合商社に勤務した経験を生かし、外交・安全保障政策などを訴えます。

国民・新 細谷勇人候補：

この川口市はホットイシュー（争点）ですので、私も郷に入っては郷に従え、（外国人に）ルールを守ってもらう。そういうことを主張しています。

外国人との共生の在り方については、日本のルールへの理解を深めてもらう必要があると話します。

国民・新 細谷勇人候補：

私の場合ですね、排外主義的な思想とは一線を画しています。外国人の方々ですね、ただ追い出せばいいという主張とは全く別でございまして、外国の人々にルールを守ってもらうしかない。ルールを守ってもらうためにはルールを理解してもらわなければならない。ルールを理解させる努力がまだ足りてなかったのかなと思っています。

投開票まであと3日です。