モデルでタレントみちょぱこと池田美優（27）が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。妊娠を発表した。

池田は「私事ではございますが、この度、新しい小さな命を授かりました!こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれてくる子は、どんな子になるのだろうと想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しいです」とつづり、夫の大倉士門（32）との神社でのツーショットを公開した。池田はマタニティーマークを手に笑顔を見せている。

続けて「現在は食欲も元気もモリモリで、体型の変化などに戸惑うこともありますが、少しずつ大きくなっていくお腹も、今しかできない貴重な経験として愛おしく感じています。無事に生まれてきてくれることを願い、これからはより一層、身体を大切にしながら過ごしていきたいと思います」と現状を明かし「仕事に関しましては、無理のない範囲で働けるだけ働かせていただく予定です!今後とも温かく見守ってください。2026年2月5日 池田美優」と呼びかけた。

また、大倉も同日、自身のX（旧ツイッター）で「この度、僕たち家族の元に新しい命を授かりました。無事に生まれてきてくれることを願い、サポートしていきたいと思います」と発表。

続けて「僕が両親に育ててもらったような明るく楽しい家庭を築けるよう父親として育児はもちろん、一層仕事も頑張ります!今後とも温かく見守ってください! 2026年2月5日 大倉士門」と自身の名で投稿を結んだ。