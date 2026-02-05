投票まであと3日に迫った衆議院選挙。金沢の石川1区では、前職と新人の合わせて5人が火花を散らしています。その戦いを追いました。



県都金沢、石川1区の真冬の戦い。



「ガンバロー」



5人が立候補し、乱立模様の石川1区は、各陣営の舌戦が熱くなっています。



3回目の当選を目指す自民党の前職・小森卓郎候補。

「ありがとうございます」



経済産業政務官や復興政務官などを務めた実績を掲げ、地域経済の活性化を訴えます。





自民 前職・小森 卓郎 候補：「地域の経済活性化、まだまだ実感が足りていないことも多いと思いますけど、今まで培ったすべてをぶつけて、日本のため、石川のため、金沢のため、能登の復興のため、しっかりと頑張ってまいりたいと思います」今回は与野党の枠組みが変わり、これまで協力関係だった公明党の支援は見通せない状況。こうした中、陣営は高市政権の継続を訴えようと党の強固な組織力を生かし、議席死守を誓います。自民 小森陣営・岡田 直樹 石川県連会長：「(首相は)過半数を与党で割り込むことがあったら、即座に退陣しますと潔く言い切った、この総理の心意気というものを、しっかりと勝つことによって遂げさせてあげたい。(小森さんを)全力でサポートをして共に戦って勝ちに行きたいと思ってます」その自民党と対決姿勢を示すのは、国民民主党の前職・小竹凱候補。

「ありがとうございます」



前回は比例で初当選し、今回、選挙区での議席獲得を目指す27歳。所得の壁を動かしてきたと、党の看板政策をアピールし高市政権を批判します。



国民 前職・小竹 凱 候補：

「またここで古い政治、自民党一強に戻してしまっては、私たちの声が、働く仲間の声が、暮らしの豊かさが実感できない。この国の未来を切り拓く、その思いで共に未来は動かせる。頑張っていきましょう」



選挙区調整で、中道改革連合の候補者が不在となった石川1区。一本化を目指していた連合石川からは支持という形で支援を受け、陣営は中道の票の取り込みを狙います。



国民 小竹陣営・粟森 概 選対本部長：

「(中道との)統一候補として、擁立させていただいたものと認識をしています。まだまだ広がりというものは薄いかもしれませんけれども、働く者の代表という観点からすると、小竹1本しかないというふうには考えています」



衆院選、3回目の挑戦となる日本維新の会の新人・小林誠候補。

「ありがとうございます」



金沢市議を4期務めた経験を活かして市民目線の施策を訴え、子育て世代への浸透を図ります。初めて自民と維新の連立政権として臨む中、しがらみのない政党だからこそ、自民だけではできない改革が進められると強調します。



維新 新人・小林 誠 候補：

「みんな自分の議席が欲しいから、定数を削減しようとしない。私たちはいくら自分の身が切られようとも、この国に、子供たちの未来のために、本当に必要な改革をやっていかなければならない」



陣営は支援者の冬の移動の負担を減らそうと集会を減らし、街頭演説を増やす戦略。若い層を取り込むため、SNSを強化するなど、いわゆる空中戦を展開します。



維新 小林陣営・磯貝 幸博 選対本部長：

「与党入りということで、われわれの政策は実現できるんだねということで、応援する方が増えている印象を受けます。若い世代に(訴えを)なるべく届けたいということで、工夫をして頑張っているつもりです」



参政党から立候補したのは新人・川裕一郎候補。

「ありがとうございます」



石川県議を4期務め、国政への挑戦は去年の参院選、全国比例に続いて2回目です。社会保障の充実や減税などを訴えます。



参政 新人・川 裕一郎 候補：

「本来であれば、働いて税金を納める方々が、逆に税金で食べていかなくてはいけない環境になる。私たちはこういう方々こそ、しっかりと政府政治がサポートをして、社会進出を後押しする」



SNSを駆使して無党派層や若い世代への浸透を図る陣営。他党もSNS戦略を強化する中、スタッフ自らが動画を制作できる強みを生かし、支持拡大を狙います。



参政 川陣営・荒木 博文 選対本部長：

「響きに関しては若干盛り上がりが少しまだまだ、あの時(前回の参院選)ほどではないのかなというのが正直なところです。SNSは参政党の十八番でもありますので、諦めずにしっかりとやっていきたいと思っています」



石川の選挙区すべてで候補者を擁立した共産党からは、1区に新人・村田茂候補が立候補。

「ありがとうございます」



金沢地区副委員長を務め、国政選挙は3回目の挑戦。国の防衛費増額を批判し、高市政権からの政治への転換を訴えます。



共産 新人・村田 茂 候補：

「内政でも外交でも行き詰まり、裏金問題にはふたをし、中国との関係悪化、これに何の対策も打てない、こうした行き詰った高市政権、これを変える絶好のチャンスの選挙です」



政権与党と政策で真っ向から対峙できるのはわが党だけと、党の躍進を目指します。



共産 村田陣営・佐藤 正幸 選挙事務所長：

「(他党が)本当に右へ右へとなびいていく中で、それと対決する日本共産党との対決が、非常に鮮明になってきている。高市政権と真正面から対決できる党と、ぶれずに国民のために働く日本共産党、ここをスローガンを掲げて、今、力を入れているところです」



投開票まであと3日。



自民 前職・小森 卓郎 候補：

「私には、私しかができない仕事がたくさんあると自負をしております」



国民 前職・小竹 凱 候補：

「一番足を運んで声を聞いていたのは、この選挙区の中で間違いなく私だと胸を張って言えます」



維新 新人・小林 誠 候補：

「石川と金沢のリーダーを変える」



参政 新人・川 裕一郎 候補：

「命をかけてこの国の政治を立て直していく」



共産 新人・村田 茂 候補：

「高市政権と真正面から対決し、平和、暮らし、人権を守る」



石川1区の議席は、誰が手にするのか、その時が迫っています。

