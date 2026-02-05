花耶（かや）、新曲「A star」が『町人Aは悪役令嬢をどうしても救いたい』の公式テーマソングに決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

人気作品『町人Aは悪役令嬢をどうしても救いたい』の公式テーマソングに、花耶（かや）が歌う新曲「A star」が決定した。

新曲「A star」は、花耶自身が作詞を手がけ、与えられた運命や正解に縛られず、隣にいる“君”とともに未来を切り拓いていくことを描いている。正しさよりも大切な想いを信じ、出会えた奇跡を答えとして、終わらない物語を紡いでいく、そんな決意と希望が込められた楽曲となっている。

＜花耶(かや)コメント＞

日々、目まぐるしく変化し、たくさんの情報が溢れる時代の中で、私たちは何を信じて生きていけばいいのか、そんなことを考えながら、この曲の歌詞が生まれました。

目に見えているものだけがすべてではなく、誰かが決めた正しさが、必ずしも自分にとっての正解とは限らないと思います。

だからこそ、自分が信じる希望を胸に、前に進む勇気を持つこと。

そして、『本当に大切なものは、いつも自分のすぐそばにある』という想いを、この歌詞に込めました。

たくさんの方に、ノベル・コミックと共に聴いていただけたら嬉しいです。

●配信情報

「A star」



配信リンクはこちら

https://nex-tone.link/A00210394

●作品情報

『町人Aは悪役令嬢をどうしても救いたい』

著：一色孝太郎 イラスト：Parum

漫画：目黒三吉 原作：一色孝太郎・Parum

『この運命（シナリオ）を、全てひっくり返す――。』

原作・一色孝太郎／Parum、漫画・目黒三吉が描く、剣と魔法が存在する中世ヨーロッパ風の異世界が舞台の乙女ゲーム世界にモブ以下の存在、町人として転生したアレンの物語。そのアレンが、なんとか記憶を取り戻し、ヒロインが原因で数年後には家族も自分も滅んでしまう、と気づき一念発起！前世のゲーム知識（チート）を駆使して奮闘、成り上がる……？ヒロインVS町人アレンの戦い、そして世界はひっくり返るのか――!!?

原作ノベル詳細はこちら

https://earthstar-novel.com/vol/detail/esn302/

コミカライズ好評連載中

https://comic-earthstar.com/episode/14079602755509006870

最新コミックス9巻 2月12日(木) 発売

https://www.amazon.co.jp/dp/4803022623

●ライブ情報

『花耶 Valentine Live 2026』

2026年2月14日(土)

【1部】開場13:00/開演13:30

【2部】開場17:30/開演18:00

会場：月見ル君想フ

チケット: 料金

VIP(2SHOT撮影付き) ￥12,000(tax in)

一般 ￥8,800(tax in)

チケットはこちらから

https://kaya.bitfan.id/events/15397

※ご購入にはBitfanアプリのインストールが必要になります。

その他詳細はこちら

https://kaya.bitfan.id/contents/330995

『花耶 One Man Live “ Ace ” 』

2026年4月26日(日)

【1部】開演 14:00〜

【2部】開演 18:30〜

会場：渋谷WWW

チケット: 料金

VIP(2SHOT撮影付き)：￥14,000(tax in)

一般：￥8,800(tax in)

体験席：￥3,300(tax in) ※特典付属なし

チケット受付URL

https://eplus.jp/kaya/

その他詳細はこちら

https://kaya.bitfan.id/contents/342461

＜Profile＞

花耶（かや）

アーティスト、声優、俳優

生年月日：2001年4月26日

特技：ピアノ・絶対音感

趣味：アニメ鑑賞

資格；書道準二段・珠算初段

山梨県南アルプス市出身。

2018年『NHKのど自慢』チャンピオン、2019年『音楽チャンプ〜歌うま日本一決定戦〜』優勝。

メディアミックスプロジェクト「ウタヒメドリーム」ではメインキャストとして楽曲リリースやライブ歌唱を行い、ラジオ番組などにも出演。

2026年1月より、FM FUJIにて自身のレギュラーラジオ番組「花耶の南アルプス天然ラジオ」（毎週水曜日 12:20〜13:00）を放送中。

ソロとしては、TVアニメタイアップとなるシングル「Reincarnation」を2025年10月29日にリリース。さらに、2026年1月より放送中のTVアニメ エンディングテーマに新曲「Sanctuary」が起用され、1月28日(水)に最新シングルとして絶賛発売中。

精力的に楽曲リリースとライブを行っている。

2026年も10月放送予定の「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」ＯＰ主題歌等、多数のTVアニメ主題歌タイアップが控えており、今後の活躍が期待されるアーティストである。

