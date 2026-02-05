(C)カラー／EVA製作委員会 (C)カラー

シリーズ劇場版6作品を期間限定リバイバル上映する「月1 エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」(月1エヴァ)。最終作品となる第6弾「シン・エヴァンゲリオン劇場版」が2月13日から劇場上映される。このうち一部劇場では公開当時と同様に、IMAX・Dolby Cinemaでの上映も決定した。

なお、IMAX・Dolby Cinemaでの上映バージョンは「:3.0+1.0」、通常版上映バージョンは「3.0+1.01」。

IMAX・Dolby Cinemaフォーマットの上映劇場は以下のとおり。

IMAX (北海道)ユナイテッド・シネマ札幌 (東京)T・ジョイPRINCE品川 (千葉)TOHOシネマズ流山おおたかの森 (石川)ユナイテッド・シネマ金沢 (静岡)シネマサンシャインららぽーと沼津 (愛知)ユナイテッド・シネマ豊橋18 (兵庫)TOHOシネマズ西宮OS (岡山)イオンシネマ岡山 (愛媛)シネマサンシャイン衣山 (福岡)ユナイテッド・シネマキャナルシティ13 (福岡)シネマサンシャイン飯塚Dolby Cinema (北海道)TOHOシネマズすすきの (Dolby Cinema版のみ上映／通常版上映なし) (東京)新宿バルト9 (東京)丸の内ピカデリー (Dolby Cinema版のみ上映／通常版上映なし) (埼玉)MOVIXさいたま (愛知)ミッドランドスクエアシネマ (京都)MOVIX京都 (大阪)T・ジョイ梅田 (大阪)TOHOシネマズららぽーと門真(Dolby Cinema版のみ上映／通常版上映なし) (福岡)T・ジョイ博多