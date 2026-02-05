「AQUOS XLED」＜HP1ライン＞

シャープは、テレビ「AQUOS」の初号機(2001年1月1日発売)から25周年を迎えたことを記念し、「ご愛顧感謝祭」キャンペーンを開始した。年間を通して複数の企画を展開する予定で、第一弾としてキャッシュバックと、YouTube Premium 初回3カ月無料クーポンの提供を行なう。

キャッシュバックは、対象のテレビ「AQUOS」を購入したユーザーがキャンペーンサイトから応募すると、機種に応じた金額が還元される。還元額は最大25,000円。購入期間は2月5日から3月31日までで、応募期間は2月10日から4月20日16時59分まで。

また、「COCORO VISION」搭載のテレビ「AQUOS」を利用しているユーザー向けに、YouTube Premium を初めて契約する人(初回)限定で、3カ月無料クーポンを進呈する。テレビの購入時期は問わず申し込み可能。クーポン提供期間は2月5日11時00分から7月30日まで。

対象機種とキャッシュバック額は以下の通り。

キャッシュバックの受け取り方法など詳細はキャンペーンページを参照のこと。