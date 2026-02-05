宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２６（報知新聞社など主催）は８日、沖縄・宮古島市陸上競技場発着の６区間８２キロで行われる。第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大、同２位の国学院大、同３位の順大など１２校とオープン参加の連合チームが出場する。

同１５位だった日体大は強化合宿を兼ねて、すでに４日に現地入り。宮古島と約３・５キロの伊良部大橋でつながっている伊良部島で走り込んでいる。５日の最高気温は２４度。温暖で練習環境が整った中、午前中は２５〜３０キロ走を行い、午後は宮古島市立結の橋学園（伊良部島小中学校）で陸上教室を開催。小中学校一貫の同学園の児童・生徒と交流した。

玉城良二監督（６４）は「陸上教室のメニューは学生が自分たちで考えました。日体大の学生はみんな教員免許の取得を目指して勉強しているので、とても良い経験になりました」と陸上教室を見守りながら笑顔で話した。

今年の箱根駅伝で９区９位と健闘した佐藤大和（２年）は「小学生、中学生に教えることで、走ることは楽しいということを改めて学ばせてもらいました。とても貴重な経験になりました。朝、島で走っていると地元の方々がみんな応援してくれてうれしいです。とてもフレンドリーです」は笑顔を見せて感謝した。

その一方、８日のレースに向けては一転、表情を引き締める。新チームで副将に就任した佐藤は「新年度のチーム目標は箱根駅伝シード権（１０位以内）獲得です。宮古島大学駅伝には強豪校も多く出場しているので、その中で、箱根駅伝でシード権を狙える力があるということを示したい」と意欲的に話した。

宮古島大学駅伝は２４年までは５区間１００・５キロで箱根駅伝の片道と同スケールで開催されていたが、より多くのタイプの選手が出場できるようにするために２５年から区間割りを変更。１区１０・８キロ、２区１２・２キロ、３区２０・１キロ、４区１０・０キロ、５区１０・３キロ、６区１８・６キロの６区間８２キロで行われる。最長の３区がエース区間で、２番目に長い最終６区もレースの鍵を握る。

昨年大会は、最終６区で国学院大が順大を逆転し、４時間８分３８秒で大会連覇。２位に順大、３位に青学大が続いた。上位３校は、そのまま今年１月の第１０２回箱根駅伝で３位以内を占めた。上り基調の４区では青学大の黒田朝日（４年）が区間２位に１分１９秒の大差をつけて区間賞を獲得。宮古島の力走が、第１０２箱根駅伝５区で１時間７分１６秒の驚異的な区間新記録をマークして「シン・山の神」襲名につながった。宮古島の戦いは「箱根への道」に通じている。

各区間ともにアップダウンがあり「ミヤコブルー」と呼ばれる海を望めるポイントも多い。美しくタフなコースで好レースが期待される。

今年の箱根駅伝に出場した２０校のうち１４校が参加。さらに、そのうち、優勝の青学大、２位の国学院大、３位の順大、５位の中大、９位の帝京大とシード校（１０位以内）が５校参戦する。

１０位と５５秒差で惜しくもシード権を逃した１１位の中央学院大をはじめ、１２位の東海大、１３位の神奈川大、１４位の東洋大、１５位の日体大、１６位の東京国際大、１７位の山梨学院大は、宮古島から箱根路に向けて再スタートを切る。４位の早大と２０位の立大は６人未満の参加となるため「早立」連合チームを編成してオープン参加する。

沖縄県の競技レベル向上のため、北山高、那覇西高、エナジックスポーツ高、宮古島高校生・中学生連合の４チームが６区（１８・６キロ）を分割して特別オープン参加する。第５中継所で、３位前後のチームのタスキリレーと同時にスタート。北山高、那覇西高、エナジックスポーツ高は６区を４分割、宮古島高校生・中学生連合は６区を５分割してタスキをつなぐ。箱根駅伝ランナーのスピードを体感することは、沖縄の中高生にとって貴重な経験となる。

２３年は６校、２４年は９校、２５年は１１校、今回は１２校（ほかにオープン参加１チーム）と出場校は大幅に増加。レースのレベルも年々アップしている。今大会の出場選手は大会前日（７日）の代表者会議で最終決定される。

大会名の「ワイドー・ズミ」は宮古島の方言で、ワイドーは「頑張れ、ファイト！」、ズミは「素晴らしい、最高！」の意味。宮古島で「頑張る」学生ランナーの「最高」の走りが期待される。「宮古島から箱根へ―」。大学駅伝界で新しい格言が生まれつつある。

レースは２月８日午前９時スタートで午後１時頃にゴール予定。熱戦の模様は、同日午前８時〜午後２時までスポーツブルでライブ配信される。また、ケーブルテレビのイッツコムチャンネル、宮古テレビ、沖縄ケーブルテレビで生放送される。

さらに、２月１５日午後２時からＴＢＳ系列（関東ローカル）で「宮古島大学駅伝 ２０２６〜絶景を駈ける！大学駅伝開幕戦〜」として地上波でダイジェスト録画放送される。

宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２６の出場校は以下の通り。

青学大（第１０２回箱根駅伝優勝）

国学院大（同２位）

順大（同３位）

中大（同５位）

帝京大（同９位）

中央学院大（同１１位）

東海大（同１２位）

神奈川大（同１３位）

東洋大（同１４位）

日体大（同１５位）

東京国際大（同１６位）

山梨学院大（同１７位）

※早大（同４位）と立大（同２０位）は３人ずつ出場の連合チームとしてオープン参加。

今大会では「宮古島の皆さんと共に開催する駅伝大会」を目指し、チャリティー協賛を広く呼びかけている。協賛金額は１万円から１０万円。協賛金の用途は大会運営、および地元スポーツ育成の活動資金。協賛メリットとして大会公式ＨＰにてチャリティー協賛者として名前・法人名を掲載。申し込み手順など詳細は、大会ホームページに記載されている。