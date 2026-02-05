青春時代の名曲のイントロクイズで大混乱!? マユリカ中谷の粗相でユースケ「熱ッ！」

2月3日（火）の『深夜のダイアン』では、新年会中に流れる“琴アレンジ”の名曲の曲名を早押しで当てる企画「新年会でお琴イントロクイズでスー！」が放送された。

1月にも放送され大好評だった同企画。アクシデントで大騒ぎになるほど勝負は白熱し…。

【映像】「俺はM-1決勝4回行ってる」オズワルド伊藤がきしたかの高野をぶった斬り

食事中に“琴バージョン”にアレンジされたJ-POPが流れてくるとイントロクイズが発生し、正解ポイントの最も低い人が新年会費用の全額を自腹で払わなくてはいけないというルールで今回もおこなわれた新年会。

今回は、ダイアン・津田篤宏＆ユースケ、マユリカ・阪本＆中谷、ヒコロヒー、オズワルド・伊藤俊介、きしたかの・高野正成が参加した。

「天中殺だった」などと2025年を振り返るトークをしているさなか、琴の音が聞こえてくるたびにBGMに集中する芸人たち。ダイアン以外は同じ平成元年生まれという同世代が集まったこともあり、青春時代のヒット曲も多く登場するイントロクイズは白熱する。

よく知る曲で正解できず、「コレは当てられた」と悔しがる姿も見られた。

さらに、7名分のコース料金に加え、追加注文分も総額に加算されるとあって、「飯頼まないと勝ったときに後悔する」とオーダーも飛び交った。

また、イントロクイズと食事に夢中になるあまり、マユリカ・中谷が“粗相”をする一幕も。ダイアン・ユースケの「熱ッ」の叫びに、大爆笑が起こる。

同年代トークでは、マユリカの2人とヒコロヒーが同期で、オズワルド・伊藤ときしたかの・高野が1期下だという話題から、芸人になった年齢のトークに。ダイアン・津田からは、この世界に入ったのは23〜24歳と遅く、それまではサラリーマンをしていたなど昔話も飛び出していた。